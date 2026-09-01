Reazione a Catena, per le 'Pappardelle' beffa e sbadigli: "Ci siamo scocciati". Perché il web è in subbuglio Nella puntata del 31 agosto, le campionesse falliscono l'Ultima parola dopo sei centri consecutivi. Sul web è polemica tra chi contesta la catena finale e chi è stufo del loro dominio.

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Si rialza il sipario nello studio di Reazione a Catena, il quiz show di maggior successo dell’estate televisiva 2026. Nella puntata di lunedì 31 agosto 2026, Pino Insegno accoglie nuovamente in studio le Pappardelle, campionesse dallo scorso 3 agosto e reduci da 6 risposte esatte consecutive all’Ultima parola. Un percorso che certifica il valore straordinario della squadra toscana, ma che sta anche creando qualche malumore sul web, dove sono ormai tanti i fan del programma che tifano per interrompere la striscia di Carolina, Francesca e Maria Giulia. A provare a soffiar loro lo scettro sono stavolta le "Ancora tu": Giulia, Giuly e Ambra, tre amiche di vecchia data provenienti da Pescara, già protagoniste del programma nel 2023 con il nome "Le Trio De Janeiro", quando sfidarono i Dai e Dai.

Reazione a Catena, cosa è successo nella puntata del 31 agosto 2026

Dopo Le parole mancanti, Catena Musicale e Sillaba Fortunata, le sfidanti sono sorprendentemente avanti con 43mila euro, contro gli 8mila delle Pappardelle. Si passa alla seconda Catena Musicale, dove Pino Insegno crea un divertente siparietto con una ragazza del pubblico, chiamata a indovinare il quarto termine della catena iniziata con Suoneria-Volume-Sfera. "Influenza", esclama lei dopo pochissimi istanti. Insegno è sorpreso dall’intuizione tutt’altro che scontata: "Dì la verità, l’hai letta sul gobbo?", domanda alla giovane. Poi, fingendo un po’ di scoramento, sbotta con la sua ormai proverbiale autoironia:

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"Che brava. Insomma, l’unico ignorante qui sono io"

A quel punto le campionesse Carolina, Francesca e Maria Giulia cambiano marcia. Le Pappardelle, come spesso accade, riescono infatti a ingranare nella seconda parte della puntata, volano nei giochi Una tira l’altra e Quando, come, dove, perché e balzano in testa con 85mila euro, a fronte dei 57mila delle sfidanti.

Ma, come sempre a Reazione a Catena, è L’Intesa vincente a decidere l’esito della puntata. Le sfidanti possono contare su 65 secondi, tre passi e due possibilità di raddoppio. Dopo qualche titubanza iniziale riescono a mettere a segno 6 punti. Tocca quindi alle Pappardelle, che hanno invece 55 secondi a disposizione, tre passi e due raddoppi. Le tre toscane dimostrano ancora una volta perché sono ormai considerate tra le squadre più forti di sempre all’Intesa vincente. Con bravura e precisione, pur avendo meno tempo a disposizione, riescono infatti a centrare 11 punti e a confermarsi campionesse. Per loro arriva così la 27esima vittoria di puntata.

Carolina, Francesca e Maria Giulia arrivano all’Ultima catena con un montepremi iniziale di 137mila euro, che però cala drasticamente fino a quota 1.071 euro dopo sei dimezzamenti causati da una catena particolarmente ostica e l’acquisto del terzo elemento. La parola da indovinare deve essere collegata a Recupero e Ritrovato, inizia per "Ri" e termina per "o". Carolina, dopo aver ragionato con le due amiche, svela la loro soluzione: Ripreso. Stavolta, però, la loro intuizione non è quella giusta, perché l’Ultima parola è Rimedio. Si interrompe così la loro striscia di sei Ultime parole indovinate consecutivamente, ma le Pappardelle possono consolarsi con i 201.910 euro vinti finora a Reazione a Catena, una cifra che le rende la seconda squadra più vincente della stagione 2026, dopo le Due per Cento, ferme a 243.344 euro. E nella puntata del 1° settembre proveranno ad aumentare ulteriormente il loro bottino.

Reazione a Catena, le reazioni social: tra proteste, insofferenza e applausi alle Pappardelle

La puntata del 31 agosto ha acceso ancora una volta il dibattito sui social. Le Pappardelle continuano a dividere il pubblico di Reazione a Catena e, dopo l’ennesima vittoria, le reazioni si sono sviluppate lungo almeno tre fronti.

Da una parte c’è chi ha contestato soprattutto l’Ultima catena, giudicata da alcuni spettatori troppo complicata e caratterizzata da associazioni poco immediate. "Vabbè, la catena finale di stasera assurda, associazioni incomprensibili", scrive un utente. E ancora: "Catena astrusa", "Si vabbè, ma che catena è" e "Improponibili le definizioni dell’ultima catena di stasera". Una critica che torna anche in un altro commento: "Una delle solite giornate in cui c’erano più soluzioni perfettamente adattabili".

Il secondo fronte riguarda invece il dominio delle Pappardelle, che dopo settimane di vittorie ha iniziato ad annoiare una parte del pubblico. "Ehi ehi ehi, ma chi vi guarda più", scrive qualcuno. C’è chi festeggia ironicamente l’arrivo delle sfidanti: "Finalmente una squadra decente", mentre un altro spettatore commenta: "Questa sera ho cambiato canale. Non se ne può più". E ancora: "Per fortuna ci sono altri canali, qui si muore di noia", "Ci siamo scocciati!!! Ho cambiato canale, giocatevela voi l’ultima catena" e "Peccato, seguivo ma con questo andazzo non lo vedo più".

C’è persino chi ha ormai ribattezzato il programma: "Ormai è più Pappardelle a Catena, ma va bene lo stesso". E un altro utente, guardando al futuro, scrive: "Io mi arrendo, il 18 ottobre finiranno loro la trasmissione. Da premettere però che, specie all’Intesa vincente, ci sono state squadre molto ma molto più brave di loro. E su 29 puntate forse c’è stata una squadra, toh, vogliamo dire all’altezza… Non aggiungo altro, se non definirla la più brutta edizione di REAZIONE A CATENA di tutti i tempi".

Ma non tutti la pensano così. C’è anche chi difende apertamente le campionesse, esaltandone giustamente il percorso e criticando gli attacchi eccessivi ricevuti sui social. "Comunque sono il top", scrive un fan. Un altro spettatore aggiunge: "Troppo brave e simpatiche tifo sempre x voi siete un gruppo fantastico avanti così". E qualcuno mette nel mirino proprio i commenti più duri e ingenerosi che purtroppo si leggono sul web: "Che schifo le cattiverie scritte da alcuni nei confronti delle campionesse. Eppure sono brave, semplici e umili. Tutto questo odio è dettato dall’ignoranza e dalla grettezza".

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