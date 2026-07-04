Milo Infante, Realpolitik cancellato e rivoluzione su Rete 4: cambiano prima serata e daytime (Eleonora Daniele trema) Tra cambi di palinsesto e nuove strategie, il futuro del prime time di Rete 4 si ridisegna senza uno dei talk più recenti.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Il quadro dei prossimi palinsesti Mediaset si sta delineando con una serie di mosse che, secondo quanto circola nelle ultime ore, segnano un cambiamento piuttosto netto nella struttura della prima serata. In questo contesto, una delle notizie più rilevanti riguarda proprio Realpolitik, che "non tornerà a settembre" e sarebbe stato "cancellato da Mediaset" dopo una sola stagione su Rete 4. Una scelta che, se confermata ufficialmente l’8 luglio durante la presentazione dei palinsesti, ridisegnerebbe non solo l’offerta del canale ma anche alcuni equilibri interni alla rete.

Realpolitik cancellato da Rete 4 dopo una stagione: il caso Mediaset

Il programma di Tommaso Labate, andato in onda per tutta la stagione precedente, si sarebbe dunque fermato proprio nel momento in cui sembrava aver trovato una sua collocazione stabile nel palinsesto. La chiusura di Realpolitik libererebbe una casella importante nel prime time, aprendo la strada a nuove sperimentazioni editoriali e a un possibile riassetto delle serate settimanali di Rete 4. Secondo le indiscrezioni, Labate avrebbe salutato il pubblico nell’ultima puntata con un "arrivederci" che oggi suona quasi come un addio anticipato, mentre si ipotizza per lui un possibile approdo alla versione del weekend di 4 di Sera, nella fascia dell’access prime time.

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Il riassetto delle serate Mediaset per la prossima stagione

La cancellazione del programma avrebbe effetti immediati sulla programmazione del mercoledì, che potrebbe essere affidata a Bianca Berlinguer con È sempre Cartabianca. Una riorganizzazione che aprirebbe ulteriori spazi anche per il martedì sera, dove starebbe prendendo forma una nuova proposta televisiva. In questo scenario, il nome di Milo Infante emerge con forza come possibile protagonista di una nuova prima serata su Rete 4, affiancata da una striscia quotidiana nella fascia mattutina. Un doppio impegno che, se confermato, lo porterebbe a occupare un ruolo centrale nella nuova impostazione editoriale della rete.

Il caso Milo Infante e la fascia mattutina

Le indiscrezioni parlano infatti di un progetto che vedrebbe Infante in onda tutti i giorni dalle 11 alle 13, in una fascia strategica destinata a confrontarsi direttamente con Storie Italiane. Un’ipotesi che renderebbe ancora più evidente la volontà di Mediaset di rafforzare il daytime, creando una concorrenza interna sempre più serrata tra i programmi di approfondimento. Resta però da capire come verrebbe gestita la presenza del Tg4 nella sua edizione mattutina, che potrebbe essere integrata proprio all’interno della nuova trasmissione.

La posizione ufficiale di Mediaset

Di fronte alle ricostruzioni circolate, sembra che Mediaset abbia comunque precisato che Realpolitik non sarebbe destinato a una cancellazione definitiva, ma a una trasformazione. La rete ha infatti parlato di una possibile "nuova formula potenziata", lasciando intendere che il brand potrebbe essere riadattato e mantenuto, magari con una collocazione diversa nel fine settimana. Una dichiarazione che lascia aperti diversi scenari, tra chi parla di semplice riorganizzazione e chi invece vede in questa mossa l’inizio di un più ampio ripensamento dell’offerta informativa di Rete 4.

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