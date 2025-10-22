Real Madrid-Juventus stasera in TV: dove vederla, la rabbia di Tudor e il big-match di Champions League in chiaro Questa sera i bianco neri cercano il loro primo successo stagionale allo stadio Bernabeu contro i Blancos: come e dove vedere il match.

Tutto pronto per la terza giornata della fase a gironi di Champions League 25/26. Questa sera, mercoledì 22 ottobre 2025, sul campo dello stadio Santiago Bernabeu la Juventus di Tudor affronterà il Real Madrid, con la speranza di portare a casa la prima vittoria stagionale, dopo due pareggi e la bruciante sconfitta in serie A a Como. Il calcio di inizio è fissato per le ore 21, quando tutte le speranze dei bianco neri scenderanno sul rettangolo verde per trovare nuova linfa e prospettive nel torneo europeo.

Real Madrid -Juventus, dove vedere la sfida di Champions in TV

Una delle più grandi classiche del calcio europeo sta per andare in scena al Bernabeu, e l’attesa è alle stelle. Per la giornata numero tre di Champions League, dopo due vittorie già a segno, il Real Madrid giocherà contro la Juventus, ancora in attesa del primo successo.

E mentre Igor Tudor è sotto osservazione, la curiosità sulla formazione bianco nera di stasera è alle stelle: tra le ipotesi anche la possibilità di un ritorno nella difesa a tre con Gatti, Rugani e Kelly. A centrocampo, invece, potrebbe arrivare la conferma per Koopmeiners, mentre in avanti, al fianco di Yildiz, nulla esclude Vlahovic.

Un match atteso e teso, che verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Prime Video. A poterlo vedere, quindi, saranno solo gli abbonati alla piattaforma e il fischio d’inizio è previsto alle 21, mentre dalle 20:30 in studio si inizierà con un ampio pre-partita a cui farà seguito un post al fischio finale. La telecronaca è invece affidata a Sandro Piccinini con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Real Madrid-Juventus, lo sfogo di Tudor: "Sono una pazzia di calendari, fatti così, una partita dopo l’altra"

Mentre il match contro il Real Madrid si avvicina, Igor Tudor ha voluto ribadire l’importanza di questo incontro, sottolineando ai microfoni di Sky come, dopo la prima sconfitta stagionale a Como della Juve, ci sia sete di rivincita. "È una bella partita per riscattarsi e per andare oltre le nostre possibilità. E se vogliamo far bene c’è da farlo. Vogliamo fare una partita seria, facendo il giusto, subendo il meno possibile e segnando in attacco", ha dichiarato l’allenatore bianco nero.

Nel corso della conferenza stampa, però, non è mancato uno sfogo sul fitto calendario del torneo:

Sono una pazzia di calendari, fatti così, una partita dopo l’altra. Non so chi li faccia, forse gli algoritmi, ma abbiamo fatto Borussia, quindi Villarreal fuori e Real ancora in trasferta; e in campionato Inter, Atalanta e Milan quasi di fila. In queste partite abbiamo fatto anche grandi prestazioni, poi chiaro che il tifoso non sia contento dei risultati, ma sono match difficili da vincere, e se sono ancora più complicati se sono uno dopo l’altro.

Sempre a Sky, poi, Tudor ha chiarito: "E’ stata un’analisi giusta della situazione, senza cercare scuse, ma è giusto che questo si dica. Secondo me il nostro calendario è un’anomalia, enorme, ma lo dico senza togliere le nostre responsabilità e il fatto che avremmo potuto fare meglio in certe partite".

Champions in TV e in chiaro: tutte le partite di stasera e dove vederle

Ecco l’elenco delle partite di Champions League in programma oggi:

Galatasaray-Bodo/Glimt , Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW e Sky Go alle 18.45

, Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW e Sky Go alle 18.45 Athletic-Qarabag , Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW e Sky Go alle 18.45

, Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW e Sky Go alle 18.45 Real Madrid-Juventus , Diretta streaming su Prime Video alle 21.00

, Diretta streaming su Prime Video alle 21.00 Atalanta-Slavia Praga , Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW e Sky Go alle 21.00

, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW e Sky Go alle 21.00 Eintracht Francoforte-Liverpool , Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW e Sky Go alle 21.00

, Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW e Sky Go alle 21.00 Chelsea-Ajax , Diretta tv in chiaro su TV8, Sky Sport 254 e in streaming su tv8.it, NOW e Sky Go alle 21.00

, Diretta tv in chiaro su TV8, Sky Sport 254 e in streaming su tv8.it, NOW e Sky Go alle 21.00 Bayern-Bruges , Sky Sport 255 e in streaming su NOW e Sky Go alle 21.00

, Sky Sport 255 e in streaming su NOW e Sky Go alle 21.00 Monaco-Tottenham , Sky Sport 256 e in streaming su NOW e Sky Go alle 21.00

, Sky Sport 256 e in streaming su NOW e Sky Go alle 21.00 Sporting-Marsiglia, Sky Sport 257 e in streaming su NOW e Sky Go alle 21.00

