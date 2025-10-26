Real Madrid-Barcellona gratis in diretta TV italiana: dove vederla in chiaro, orario, l'accusa gravissima di Yamal
Real Madrid-Barcellona oggi 26 ottobre, il "Clásico" della Liga spagnola sarà trasmesso in chiaro in Italia: canale, streaming gratuito e le polemiche della vigilia.
È tutto pronto per uno dei match più attesi dell’anno: Real Madrid-Barcellona, il celebre Clásico della Liga spagnola, torna a infiammare gli appassionati di tutto il mondo e stavolta sarà disponibile gratis in Tv anche in Italia. Domenica 26 ottobre, alle 16:15, il Santiago Bernabéu sarà teatro di una sfida che vale molto più dei tre punti: in palio c’è la vetta della classifica, con il Real di Xabi Alonso avanti di due lunghezze sui catalani di Hansi Flick.
Per Alonso sarà il suo primo Clásico da allenatore dei Blancos, mentre Flick dovrà dirigere la squadra dalla tribuna a causa della squalifica. Entrambe le formazioni arrivano da successi in Champions League (il Real ha superato la Juventus 1-0, il Barcellona ha travolto 6-1 l’Olympiakos) e sono determinate a proseguire la propria rincorsa al titolo. Dove vedere Real Madrid-Barcellona oggi in diretta TV in chiaro
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Real Madrid-Barcellona oggi in Tv, dove vedere il ‘Clásico’ in chiaro e in streaming gratis
La partita della decima giornata della Liga EA Sports tra Real Madrid e Barcellona si disputerà domenica prossima, 26 ottobre, alle 16:15 ET. La partita, che si giocherà allo stadio Santiago Bernabéu, potrà essere seguita in TV in diretta tv in chiaro su Italia 1. Il ‘Clasico’ sarà disponibile anche in streaming gratis sul sito Mediaset Infinity oppure sul sito SportMediaset.
- Quando si gioca: domenica 26 ottobre 2025
- Orario d’inizio: 16:15
- Stadio: Santiago Bernabéu, Madrid
- Diretta TV in chiaro: Italia 1
- Streaming gratuito: Mediaset Infinity e SportMediaset.it
- Pay TV: DAZN
La telecronaca su Italia 1 sarà affidata alla voce di Massimo Callegari, affiancato dal commento tecnico di Borja Valero, ex giocatore di Fiorentina e Real Madrid.
Una sfida che vale la Liga
Il Real Madrid, primo con 24 punti, arriva da quattro vittorie consecutive e un solo gol subito. Il Barcellona insegue a 22 e vuole replicare il trionfo della scorsa stagione al Bernabéu, quandovinse 4-0 con una doppietta di Lewandowski e i gol di Raphinha e Lamine Yamal, che a 17 anni e 106 giorni è diventato il giocatore più giovane a segnare in un Clásico.
I numeri della super sfida raccontano un equilibrio quasi perfetto nell’ultimo decennio: sei vittorie blaugrana e quattro madridiste al Bernabéu. Tutti ingredienti che rendono il Clásico 2025 un appuntamento imperdibile — in campo e in TV.
Vigilia infuocata: Yamal accusa il Real Madrid, Xabi Alonso risponde
Alla vigilia del Clásico, è scoppiato una polemica che contribuirà a rendere ulteriormente accesa la sfida. Durante una diretta con lo streamer Ibai Llanos, la stellina del Barcellona Lamine Yamal ha lanciato una provocazione che ha fatto discutere: "Sì, rubano, si lamentano continuamente…", accusando apertamente le Merengues Parole che non sono piaciute al Real Madrid. In conferenza stampa, Xabi Alonso ha risposto con fermezza: "Le dichiarazioni di Yamal? Non mi dilungherò su questo. Ciò che conta è come giocheremo domani. Ci sono tante parole da Barcellona, ma noi pensiamo solo al campo". L’atmosfera al Bernabéu è già rovente.
Probabili formazioni Real Madrid-Barcellona
- Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Mendy; Tchouaméni, Camavinga; Arda Güler, Bellingham, Vinícius Jr.; Mbappé.
All. Xabi Alonso
- Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Íñigo Martínez, Balde, Eric García; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres.
All. Hansi Flick
Potrebbe interessarti anche
Atletico Madrid-Real Madrid in onda su Mediaset: come vedere la partita in streaming
Il meglio del campionato spagnolo disponibile per tutti gratuitamente in chiaro e in...
Newcastle-Barcellona oggi in diretta, dove vederla in Tv e streaming: canale e orario del big-match di Champions League
Stasera i blaugrana (senza Lamine Yamal) fanno visita ai magpies per la prima giorna...
Chelsea-Ajax, Champions League in chiaro: dove vedere il big-match gratis in diretta. Tutto il programma
La sfida di Stamford Bridge tra il Chelsea di Enzo Maresca e l’Ajax sarà visibile in...
Real Madrid-Juventus stasera in TV: dove vederla, la rabbia di Tudor e il big-match di Champions League in chiaro
Questa sera i bianco neri cercano il loro primo successo stagionale allo stadio Bern...
Italia-Armenia Under 21 oggi in diretta TV: dove vederla in chiaro, canale e orario
Oggi martedì 14 ottobre 2025 gli ‘Azzurrini’ del CT Baldini cercano punti pesanti pe...
Sinner-Altmaier oggi in diretta Tv, Atp Vienna 2025: dove vederla, orario, l’attacco choc di Bruno Vespa (con scivolone)
Dove seguire oggi - mercoledì 22 ottobre – il debutto del tennista altoatesino all'A...
Villarreal-Juventus, oggi in diretta Tv: canale, orario, streaming e dove vedere in chiaro l'altro big match
Stasera 1 ottobre la Juventus sfida gli spagnoli in Champions League (diretta Tv e s...
Sinner-Tallon Griekspoor oggi in diretta tv, Master 1000 Shanghai: dove vederla in chiaro, orario, la bordata di Jannik a Zverev
Dove seguire oggi - domenica 5 ottobre - il terzo turno del torneo di Shanghai: dal ...