Real Madrid-Barcellona gratis in diretta TV italiana: dove vederla in chiaro, orario, l'accusa gravissima di Yamal Real Madrid-Barcellona oggi 26 ottobre, il "Clásico" della Liga spagnola sarà trasmesso in chiaro in Italia: canale, streaming gratuito e le polemiche della vigilia.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

È tutto pronto per uno dei match più attesi dell’anno: Real Madrid-Barcellona, il celebre Clásico della Liga spagnola, torna a infiammare gli appassionati di tutto il mondo e stavolta sarà disponibile gratis in Tv anche in Italia. Domenica 26 ottobre, alle 16:15, il Santiago Bernabéu sarà teatro di una sfida che vale molto più dei tre punti: in palio c’è la vetta della classifica, con il Real di Xabi Alonso avanti di due lunghezze sui catalani di Hansi Flick.

Per Alonso sarà il suo primo Clásico da allenatore dei Blancos, mentre Flick dovrà dirigere la squadra dalla tribuna a causa della squalifica. Entrambe le formazioni arrivano da successi in Champions League (il Real ha superato la Juventus 1-0, il Barcellona ha travolto 6-1 l’Olympiakos) e sono determinate a proseguire la propria rincorsa al titolo. Dove vedere Real Madrid-Barcellona oggi in diretta TV in chiaro

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Real Madrid-Barcellona oggi in Tv, dove vedere il ‘Clásico’ in chiaro e in streaming gratis

La partita della decima giornata della Liga EA Sports tra Real Madrid e Barcellona si disputerà domenica prossima, 26 ottobre, alle 16:15 ET. La partita, che si giocherà allo stadio Santiago Bernabéu, potrà essere seguita in TV in diretta tv in chiaro su Italia 1. Il ‘Clasico’ sarà disponibile anche in streaming gratis sul sito Mediaset Infinity oppure sul sito SportMediaset.

Quando si gioca: domenica 26 ottobre 2025

domenica 26 ottobre 2025 Orario d’inizio: 16:15

16:15 Stadio: Santiago Bernabéu, Madrid

Santiago Bernabéu, Madrid Diretta TV in chiaro: Italia 1

Italia 1 Streaming gratuito: Mediaset Infinity e SportMediaset.it

Mediaset Infinity e SportMediaset.it Pay TV: DAZN

La telecronaca su Italia 1 sarà affidata alla voce di Massimo Callegari, affiancato dal commento tecnico di Borja Valero, ex giocatore di Fiorentina e Real Madrid.

Una sfida che vale la Liga

Il Real Madrid, primo con 24 punti, arriva da quattro vittorie consecutive e un solo gol subito. Il Barcellona insegue a 22 e vuole replicare il trionfo della scorsa stagione al Bernabéu, quandovinse 4-0 con una doppietta di Lewandowski e i gol di Raphinha e Lamine Yamal, che a 17 anni e 106 giorni è diventato il giocatore più giovane a segnare in un Clásico.

I numeri della super sfida raccontano un equilibrio quasi perfetto nell’ultimo decennio: sei vittorie blaugrana e quattro madridiste al Bernabéu. Tutti ingredienti che rendono il Clásico 2025 un appuntamento imperdibile — in campo e in TV.

Vigilia infuocata: Yamal accusa il Real Madrid, Xabi Alonso risponde

Alla vigilia del Clásico, è scoppiato una polemica che contribuirà a rendere ulteriormente accesa la sfida. Durante una diretta con lo streamer Ibai Llanos, la stellina del Barcellona Lamine Yamal ha lanciato una provocazione che ha fatto discutere: "Sì, rubano, si lamentano continuamente…", accusando apertamente le Merengues Parole che non sono piaciute al Real Madrid. In conferenza stampa, Xabi Alonso ha risposto con fermezza: "Le dichiarazioni di Yamal? Non mi dilungherò su questo. Ciò che conta è come giocheremo domani. Ci sono tante parole da Barcellona, ma noi pensiamo solo al campo". L’atmosfera al Bernabéu è già rovente.

Probabili formazioni Real Madrid-Barcellona

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Mendy; Tchouaméni, Camavinga; Arda Güler, Bellingham, Vinícius Jr.; Mbappé.

All. Xabi Alonso

Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Mendy; Tchouaméni, Camavinga; Arda Güler, Bellingham, Vinícius Jr.; Mbappé. Xabi Alonso Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Íñigo Martínez, Balde, Eric García; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres.

All. Hansi Flick

Potrebbe interessarti anche