Reacher, Prime Video non perde tempo: la sesta stagione è già realtà. E Alan Ritchson ora può esultare L'inarrestabile successo di Jack Reacher spinge Prime Video a muoversi in anticipo sul destino della serie: per Alan Ritchson c’è una nuova sfida all’orizzonte.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Per Jack Reacher il viaggio su Prime Video è tutt’altro che arrivato al capolinea. La serie con Alan Ritchson continua a macinare risultati incredibili e, mentre il pubblico attende di vedere cosa accadrà nei prossimi episodi, arriva una notizia che conferma quanto il personaggio sia diventato centrale per la piattaforma. Il colosso dello streaming ha, infatti, deciso di guardare già oltre le prossime avventure, prendendo una decisione sul futuro della serie: la sesta stagione non è più solo nei pensieri. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Reacher, Prime Video conferma la sesta stagione della serie con Alan Ritchson

Il successo di Reacher continua a convincere Prime Video, che ha già dato il via libera alla sesta stagione, appena quattro mesi dopo aver annunciato la quinta. La serie con Alan Ritchson si conferma così uno dei titoli più importanti della piattaforma, anche grazie ai 66 milioni di spettatori globali raggiunti dalla quarta stagione nei primi 28 giorni. Il 58% del pubblico arriva dall’estero, con risultati particolarmente positivi in Regno Unito, Germania e Brasile. Negli Stati Uniti, invece, la produzione ha superato per cinque settimane consecutive il miliardo di minuti di visione secondo Nielsen. Il successo ha inoltre favorito l’espansione del franchise con Neagley, spin-off interpretato da Maria Sten.

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Reacher, una produzione già proiettata al futuro

Mentre la quinta stagione, ispirata a Make Me di Lee Child, è già in produzione a Toronto, Amazon guarda quindi ancora più avanti. Non è stato ancora stabilito quale romanzo verrà adattato per la sesta stagione, anche se Alan Ritchson ha indicato Die Trying come il suo preferito della saga. Peter Friedlander, responsabile Global Television di Amazon MGM Studios, ha celebrato il successo della produzione dichiarando: "Reacher colpisce nel segno". Il dirigente ha inoltre elogiato il lavoro di Lee Child, Nick Santora e Alan Ritchson, aggiungendo: "Alan Ritchson è Jack Reacher: ha offerto un’interpretazione che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo." La serie, prodotta da Paramount Television Studios e Amazon MGM Studios, si prepara così a proseguire il proprio percorso con un nuovo capitolo.

Reacher 4, di cosa parla la quarta stagione e dove vederla in streaming

La trama della quarta stagione vede Reacher coinvolto in un caso apparentemente inspiegabile: durante un viaggio in metropolitana assiste al suicidio di una giovane donna, ma alcuni dettagli fanno subito pensare che dietro la sua morte si nasconda qualcosa di molto più grande. Insieme a una poliziotta e al fratello della vittima, Reacher si mette sulle tracce di una misteriosa chiavetta USB scomparsa, scoprendo un intrigo che potrebbe arrivare fino ai più alti livelli della politica americana. Trovate la quarta e tutte le altre stagioni in streaming su Prime Video. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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