Reacher 4, Jack finisce nei guai a Philadelphia: ecco quando escono i nuovi episodi su Prime Video La quarta stagione di Reacher è partita su Prime Video con tre episodi: ecco le date delle prossime uscite, fino al finale previsto il 16 settembre 2026.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Dopo poco più di un anno d’attesa, Reacher 4 è finalmente arrivato. Mercoledì 12 agosto 2026, Prime Video ha rilasciato i primi tre episodi della quarta stagione, riportando sullo schermo Alan Ritchson nei panni dell’ex investigatore militare più temuto (e temerario) della tv. Stavolta tutto parte da un incontro apparentemente casuale nella metropolitana di Philadelphia, che si trasforma rapidamente in qualcosa di ben più oscuro e pericoloso. La stagione, ispirata al romanzo I dodici segni di Lee Child, si comporrà di otto episodi in totale, con uscita settimanale ogni mercoledì fino al gran finale. Ecco tutti i dettagli!

Reacher 4, quando escono i prossimi episodi della quarta stagione?: Il calendario completo

Ebbene sì, Reacher 4 è approdato su Prime Video il 12 agosto 2026 con i primi tre episodi della quarta stagione. La stagione comprende otto episodi e, dopo il debutto iniziale, proseguirà con un episodio a settimana fino al finale previsto per il 16 settembre. In questa nuova stagione, Jack Reacher, interpretato ancora una volta da Alan Ritchson, si ritrova coinvolto in un caso misterioso dopo un incontro casuale con una sconosciuta nella metropolitana di Philadelphia. L’episodio lo conduce rapidamente al centro di una vicenda molto più pericolosa di quanto inizialmente previsto. La stagione è ispirata a I dodici segni (Gone Tomorrow), il tredicesimo romanzo della saga di Lee Child. Su Prime Video sono inoltre disponibili le prime tre stagioni. Di seguito, il calendario completo degli episodi:

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Ep. 1 – City of Brotherly Love: 12 agosto 2026

Ep. 2 – Cage Fight: 12 agosto 2026

Ep. 3 – One Small Step: 12 agosto 2026

Ep. 4 – Karambits and Pieces: 19 agosto 2026

Ep. 5 – Bridge: 26 agosto 2026

Ep. 6 – Plum Out of Luck: 2 settembre 2026

Ep. 7 – Vote for Sampson: 9 settembre 2026

Ep. 8 – Cut (finale): 16 settembre 2026

Cosa sappiamo sulla quarta stagione di Reacher

La quarta stagione di Reacher si adatta fedelmente il romanzo I dodici segni di Lee Child. La storia ha inizio a Philadelphia, dove un incontro casuale in metropolitana con una donna sconvolta trascina l’ex investigatore militare Jack Reacher in un complotto politico ad altissimo rischio, tra agenti corrotti e spietati mercenari. Alan Ritchson torna così a fare centro nel cuore dei fan, con la imponenza fisica e quel carisma che ormai tutti noi amiamo. Accanto a lui, nel cast troviamo Sydelle Noel, Christopher Rodriguez-Marquette e la cantante Anggun. Per quanto riguarda le location, la produzione ha sfruttato le atmosfere cupe e asfalto di Philadelphia per ricreare i labirinti in cui si consuma questa spietata caccia all’uomo. Insomma, ci sono tutti gli elementi per restare incantati nel guardare ogni singolo episodio!

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