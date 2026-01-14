Razzie Awards 2026, svelati i film candidati a 'flop dell'anno': tutte le nomination Sono state annunciate le nomination dei Razzie Awards 2026, ovvero la premiazione dei peggior film dell'anno precedente: Biancaneve domina con 7 candidature

Walt Disney Studios

Il cinema di Hollywood si prepara alla sua serata più temuta: sono state annunciate le nomination dei Razzie Awards 2026, il premio satirico ideato nel 1981 da John J. B. Wilson. Come da tradizione, verranno assegnati alla vigilia degli Oscar per punire i flop più clamorosi, le peggiori interpretazioni e i progetti più pretenziosi della stagione passata.

Razzie Awards 2026, quali sono i film candidati a ‘Flop dell’anno’

Biancaneve (Disney) è il grande "vincitore" di questa edizione con ben 7 nomination. Il live-action Disney conferma la tendenza dei Razzie a colpire i remake più controversi. Sebbene Rachel Zegler abbia evitato la candidatura come protagonista, Gal Gadot non è stata altrettanto fortunata: la sua interpretazione della Regina Cattiva le è valsa un posto tra le finaliste come Peggior Attrice Non Protagonista.

La guerra dei mondi ha invece ricevuto 6 nomination. Questo progetto (nato in condizioni produttive difficili durante il COVID e, pare, senza una regia definita sul set) si candida tra i più papabili per i titoli di Peggior Film e Peggior Attore.

Hurry Up Tomorrow, il progetto firmato da Trey Edward Shults, descritto come un "vanity project" di The Weeknd, ha raccolto 5 nomination. La critica satirica non ha perdonato l’interpretazione del cantante nei panni di un tormentato profeta, inserendo la pellicola nella corsa al Peggior Film.

The Electric State è il kolossal Netflix dei fratelli Russo chiude la cinquina dei peggiori film dell’anno. Nonostante un budget faraonico superiore ai 300 milioni di dollari, la prova di Chris Pratt e Millie Bobby Brown non è riuscita a salvare il film dal disastro critico.

Razzie Awards 2026: ecco categorie e nomination

PEGGIOR FILM

The Electric State

Hurry Up Tomorrow

In the Lost Lands

Biancaneve

La guerra dei mondi

PEGGIOR ATTORE

Dave Bautista – In the Lost Lands

Scott Eastwood – Alarum

Ice Cube – La guerra dei mondi

Jared Leto – Tron: Ares

The Weeknd – Hurry Up Tomorrow

PEGGIOR ATTRICE

Ariana DeBose – Love Hurts

Heather Graham – Gunslingers

Milla Jovovich – In the Lost Lands

Rebel Wilson – Bride Hard

Michelle Yeoh – Star Trek: Section 31

PEGGIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Tutti i sette nani artificiali – Biancaneve

Nicolas Cage – Gunslingers

Stephen Dorff – Bride Hard

Greg Kinnear – Off the Grid

Sylvester Stallone – Alarum

PEGGIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Anna Chlumsky – Bride Hard

Gal Gadot – Biancaneve

Eiza Gonzalez – Fountain of Youth

Amara Okereke – In the Lost Lands

Isis Valverde – Alarum

PEGGIOR REGISTA

Paul W.S. Anderson – In the Lost Lands

Rich Lee – La guerra dei mondi

Joe and Anthony Russo – The Electric State

Trey Edward Shults – Hurry Up Tomorrow

Marc Webb – Snow White

PEGGIOR SCENEGGIATURA

The Electric State

Hurry Up Tomorrow

In the Lost Lands

Biancaneve

La guerra dei mondi

PEGGIOR DUO

Tutti i sette nani artificiali – Biancaneve

Ariana DeBose e Ke Huy Quan – Love Hurts

Robert De Niro e Robert De Niro – The Alto Knights

Ice Cube e la sua telecamera Zoom – La guerra dei mondi

The Weeknd e il suo ego colossale – Hurry Up Tomorrow

PEGGIOR PREQUEL, REMAKE, RIPOFF O SEQUEL

Five Nights at Freddy’s 2

Smurfs

Biancaneve

Star Trek: Section 31

La guerra dei mondi

