Razzie Awards 2026, svelati i film candidati a 'flop dell'anno': tutte le nomination
Sono state annunciate le nomination dei Razzie Awards 2026, ovvero la premiazione dei peggior film dell'anno precedente: Biancaneve domina con 7 candidature
Il cinema di Hollywood si prepara alla sua serata più temuta: sono state annunciate le nomination dei Razzie Awards 2026, il premio satirico ideato nel 1981 da John J. B. Wilson. Come da tradizione, verranno assegnati alla vigilia degli Oscar per punire i flop più clamorosi, le peggiori interpretazioni e i progetti più pretenziosi della stagione passata.
Razzie Awards 2026, quali sono i film candidati a ‘Flop dell’anno’
Biancaneve (Disney) è il grande "vincitore" di questa edizione con ben 7 nomination. Il live-action Disney conferma la tendenza dei Razzie a colpire i remake più controversi. Sebbene Rachel Zegler abbia evitato la candidatura come protagonista, Gal Gadot non è stata altrettanto fortunata: la sua interpretazione della Regina Cattiva le è valsa un posto tra le finaliste come Peggior Attrice Non Protagonista.
La guerra dei mondi ha invece ricevuto 6 nomination. Questo progetto (nato in condizioni produttive difficili durante il COVID e, pare, senza una regia definita sul set) si candida tra i più papabili per i titoli di Peggior Film e Peggior Attore.
Hurry Up Tomorrow, il progetto firmato da Trey Edward Shults, descritto come un "vanity project" di The Weeknd, ha raccolto 5 nomination. La critica satirica non ha perdonato l’interpretazione del cantante nei panni di un tormentato profeta, inserendo la pellicola nella corsa al Peggior Film.
The Electric State è il kolossal Netflix dei fratelli Russo chiude la cinquina dei peggiori film dell’anno. Nonostante un budget faraonico superiore ai 300 milioni di dollari, la prova di Chris Pratt e Millie Bobby Brown non è riuscita a salvare il film dal disastro critico.
Razzie Awards 2026: ecco categorie e nomination
PEGGIOR FILM
The Electric State
Hurry Up Tomorrow
In the Lost Lands
Biancaneve
La guerra dei mondi
PEGGIOR ATTORE
Dave Bautista – In the Lost Lands
Scott Eastwood – Alarum
Ice Cube – La guerra dei mondi
Jared Leto – Tron: Ares
The Weeknd – Hurry Up Tomorrow
PEGGIOR ATTRICE
Ariana DeBose – Love Hurts
Heather Graham – Gunslingers
Milla Jovovich – In the Lost Lands
Rebel Wilson – Bride Hard
Michelle Yeoh – Star Trek: Section 31
PEGGIOR ATTORE NON PROTAGONISTA
Tutti i sette nani artificiali – Biancaneve
Nicolas Cage – Gunslingers
Stephen Dorff – Bride Hard
Greg Kinnear – Off the Grid
Sylvester Stallone – Alarum
PEGGIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA
Anna Chlumsky – Bride Hard
Gal Gadot – Biancaneve
Eiza Gonzalez – Fountain of Youth
Amara Okereke – In the Lost Lands
Isis Valverde – Alarum
PEGGIOR REGISTA
Paul W.S. Anderson – In the Lost Lands
Rich Lee – La guerra dei mondi
Joe and Anthony Russo – The Electric State
Trey Edward Shults – Hurry Up Tomorrow
Marc Webb – Snow White
PEGGIOR SCENEGGIATURA
The Electric State
Hurry Up Tomorrow
In the Lost Lands
Biancaneve
La guerra dei mondi
PEGGIOR DUO
Tutti i sette nani artificiali – Biancaneve
Ariana DeBose e Ke Huy Quan – Love Hurts
Robert De Niro e Robert De Niro – The Alto Knights
Ice Cube e la sua telecamera Zoom – La guerra dei mondi
The Weeknd e il suo ego colossale – Hurry Up Tomorrow
PEGGIOR PREQUEL, REMAKE, RIPOFF O SEQUEL
Five Nights at Freddy’s 2
Smurfs
Biancaneve
Star Trek: Section 31
La guerra dei mondi
