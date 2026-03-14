Razzie Awards, il riscatto di Kate Hudson e il peggior film del 2025: tutti i premi
Mentre il mondo del cinema attende con ansia la notte degli Oscar, c’è un altro verdetto, decisamente meno lusinghiero, che ha appena scosso Hollywood. I votanti della 46ª edizione dei Razzie Awards – i celebri "Golden Raspberry" dedicati al peggio della produzione cinematografica – hanno emesso le loro famigerate "sentenze". A dominare la scena in negativo è stato La guerra dei mondi (War of the Worlds), il film con protagonista Ice Cube, che è stato incoronato come peggior film del 2025. La pellicola non si è limitata al premio principale, ma ha messo a segno un quasi-en plein portando a casa cinque delle sei statuette per cui era stata nominata, "ostacolata" solo dal live action di Biancaneve.
Il trionfo amaro di Ice Cube e Rich Lee
La versione cyber del capolavoro di H.G. Wells è stata definita dagli organizzatori come un instant-cult del "trash", capace di distruggere il materiale originale con dialoghi scadenti e una messa in scena discutibile. Ice Cube ha ottenuto il premio come peggior attore protagonista per una performance che ha risentito pesantemente delle modalità di produzione: l’attore ha infatti girato tutte le sue scene durante il lockdown, isolato dal resto del cast e dal regista Rich Lee. Questa scelta ha costretto Cube a recitare costantemente rivolto verso lo schermo di un computer, un espediente che la giuria ha considerato involontariamente comico. Oltre all’attore, sono stati "premiati" anche il regista Rich Lee e gli sceneggiatori Kenny Golde e Marc Hyman.
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I Sette Nani e il flop di Biancaneve
Un altro bersaglio eccellente della critica è stato il live-action Disney di Biancaneve. I "Sette Nani artificiali" del film hanno infatti vinto in ben due categorie: peggior attore non protagonista (come collettivo) e peggior coppia sullo schermo. Gli organizzatori dei Razzie non hanno usato giri di parole, sottolineando come il film sia costato una fortuna per poi rivelarsi un disastro finanziario, quasi come se sul progetto pesasse una maledizione per aver ignorato la storica volontà di Walt Disney di non rifare mai il suo classico originale. Anche il cast femminile ha visto nomi di rilievo: Rebel Wilson è stata eletta peggior attrice per Bride Hard, mentre Scarlet Rose Stallone ha vinto come peggior attrice non protagonista per il western Gunslingers.
Il riscatto di Kate Hudson
In questo mare di critiche, brilla però una nota positiva. Il Razzie Redeemer Award, il premio dedicato a chi riesce a riscattare una carriera segnata da precedenti nomination ai premi lampone, è andato quest’anno a Kate Hudson. L’attrice, dopo essere stata segnalata in passato per film come Music e Mother’s Day, è ora in lizza per un Oscar grazie alla sua interpretazione in Song Sung Blue. Il premio riconosce la sua capacità di tornare ai livelli che l’avevano resa celebre nel 2000 con Quasi Famosi. A decretare questi vincitori è stata una giuria online composta da 1.223 membri provenienti da tutti i 50 stati americani e da oltre venti paesi stranieri, confermando che nessuno, a Hollywood, può considerarsi davvero al sicuro dalle "pernacchie" dei Razzie.
L’elenco dei premi
PEGGIOR FILM
- La guerra dei mondi (2025)
- The Electric State
- Hurry Up Tomorrow
- Biancaneve (2025)
- Star Trek: Section 31
PEGGIOR ATTORE
- Ice Cube / La guerra dei mondi
- Dave Bautista / In The Lost Lands
- Scott Eastwood / Alarum
- Jared Leto / Tron: Ares
- Abel "The Weeknd" Tesfaye / Hurry Up Tomorrow
PEGGIOR ATTRICE
- Rebel Wilson / Bride Hard – Un matrimonio esplosivo
- Ariana DeBose / Colpi d’amore
- Milla Jovovich / In The Lost Lands
- Natalie Portman / Fountain of Youth – L’eterna giovinezza
- Michele Yeoh / Star Trek: Section 31
PEGGIOR REMAKE/RIP-OFF/SEQUEL
- War Of The Worlds (2025)
- So cosa hai fatto (2025)
- Five Nights At Freddy’s 2
- I Puffi – Il film (2025)
- Biancaneve (2025)
PEGGIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA
- Scarlet Rose Stallone / Gunslingers
- Anna Chlumsky / Bride Hard – Un matrimonio esplosivo
- Ema Horvath / The Strangers 2
- Kacey Rohl / Star Trek: Section 31
- Isis Valverde / Alarum
PEGGIOR ATTORE NON PROTAGONISTA
- All Seven Artificial Dwarfs / Biancaneve (2025)
- Nicolas Cage / Gunslingers
- Stephen Dorff / Bride Hard – Un matrimonio esplosivo
- Greg Kinnear / Off The Grid
- Sylvester Stallone / Alarum
PEGGIOR ACCOPPIATA
- I sette nani / Biancaneve (2025)
- James Corden & Rihanna / I Puffi – Il film (2025)
- Ice Cube & His Zoom Camera / La guerra dei mondi (2025)
- Robert DeNiro & Robert DeNiro (as Frank & Vito) / The Alto Knights
- The Weeknd & His Colossal Ego / Hurry Up Tomorrow
PEGGIOR REGISTA
- Rich Lee / La guerra dei mondi (2025)
- Olatunde Osunsanmi / Star Trek: Section 31
- The Russo Brothers / The Electric State
- Trey Edward Shults / Hurry Up Tomorrow
- Marc Webb / Biancaneve (2025)
PEGGIOR SCENEGGIATURA
- La guerra dei mondi (2025) / Kenny Golde e Marc Hyman, adattamento (o distruzione) del classico di H.G. Wells
- The Electric State / Christopher Markus e Stephen McFeely, adattamento dalla storia illustrata di Simon Stalenhag
- Hurry Up Tomorrow / Trey Edward Shults, Abel Tesfaye, Reza Fahim
- Biancaneve (2025) / Erin Cressida Wilson, dalla fiaba originale dei fratelli Grimm
- Star Trek: Section 31 / Craig Sweeny, concept originale sviluppato da Bo Yeon Kim & Erika Lippoldt
RAZZIE REDEEMER AWARD
- Kate Hudson per Song Sung Blue
Articolo di Marco Lucio Papaleo
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