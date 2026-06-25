Raz Degan, la lite nel suo trullo in Puglia e la denuncia. Cosa è successo e quando ci sarà il processo
Raz Degan sarebbe stato denunciato per "violenza privata" e pare che ora sia tenuto a presentarsi dinnanzi ai giudici per il processo
Raz Degan ha iniziato una nuova vita e si è rifugiato nella natura della Puglia, famosa per le tante bellezze che offre. L’attore risiede infatti stabilmente a Cisternino, paese – in provincia di Brindisi – in cui sarebbe avvenuta una discussione. Pare infatti che ora sia tenuto a presentarsi davanti a un giudice del tribunale di Brindisi in qualità di imputato dopo essere stato denunciato da uno degli operai al lavoro nel suo trullo di Ostuni.
Raz Degan denunciato? Cosa è successo all’attore
Come riportato da Ansa, Antonio Conserva avrebbe appunto denunciato Degan. Lui è infatti l’elettricista che si sta occupando dei lavori nel trullo di proprietà dell’attore, e che dovrebbe prima di tutto installare un impianto di allarme. Lavori che sono proseguiti per diversi mesi fino al 31 luglio 2024, giorno in cui sarebbero stati cessati i rapporti tra l’operaio e il committente.
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Si sta al momento parlando di "minacce, strattoni e di un telefono strappato dalle mani". In più, sarebbero state sottratte le chiavi dell’auto per ostacolare la fine dei lavori. Le voci dicono quindi che ci sarebbe stata una lite piuttosto accesa, e che Raz Degan avrebbe quindi tolto al suo dipendente il telefono e le chiavi della macchina. L’uomo si sarebbe sentito male e sarebbe quindi stato chiamato il 118. Il tribunale di Brindisi avrebbe intanto disposto il rinvio a giudizio per l’attore, che dovrebbe presentarsi in udienza il prossimo 2 ottobre per accusa di "violenza privata" ed "esercizio arbitrario delle proprie ragioni".
Lo stesso Raz Degan ha inoltre affermato di aver scelto quella località per prendere le distanze dal caos della popolarità e per aver la possibilità di "sporcarsi le mani, camminare scalzo, stare in mezzo alla natura con gli animali, coltivare l’orto e gli olivi".
La vita di Raz Degan oggi
L’attore vive quindi oggi in Puglia, in trullo situato nella Valle d’Itria. In un’intervista rilasciata per Vanity Fair, lui stesso ha raccontato che quella è stata l’unica casa che ha comprato nella sua vita: "Avrei potuto scegliere di vivere in un appartamento in qualsiasi città del mondo, magari avere una bella macchina, invece ho deciso di vivere qui, in mezzo agli alberi".
Degan ha così denominato quell’abitazione Trullonation e all’interno ha inserito una piscina che si affaccia su un panorama bellissimo e che è lunga venti metri. Dopodiché c’è anche un balè tropicale, cioè una struttura in legno ispirata alle case dell’Indonesia dove pratica spesso meditazione e yoga. Raz è oggi felicemente legato a Cindy Stuart, una donna italo-americana che ha conosciuto durante un viaggio a Bali. Non ha figli biologici ma è molto affezionato a Marlon, il figlio della sua compagna.
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