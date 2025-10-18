Raz Degan spiazzato in TV, la reazione choc alla foto di Paola Barale: “Ricordo le parle, butto via le porcherie” Ospite a Ciao Maschio, Raz Degan ha sorpreso tutti guardando una foto di Paola Barale: ha ricordato l’amore con dolcezza e ha tagliato corto sul passato.

Ospite a Ciao Maschio, oggi, sabato 18 ottobre 2025, Raz Degan si è confidato su Rai 1 con Nunzia De Girolamo. Lui e Paola Barale non stanno più insieme da tantissimi anni ma, la loro ex storia continua ad essere super chiacchierata. A riaccendere nuovamente le luci su questa love story, sono state le parole di Gianni Sperti che, qualche settimana fa è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha raccontato che, sul finire del suo matrimonio con la showgirl, ha scoperto che lei lo tradiva proprio con il regista israeliano. Raz, confidandosi con la conduttrice, ha parlato della sua storia con Paola Barale e, nel guardare una foto di quest’ultima, si è lasciato andare a una frase molto forte.

Raz Degan, la frase ‘incriminata’ a Ciao Maschio su Paola Barale

Durante la puntata di Ciao Maschio, andata in onda sabato 18 ottobre, Raz Degan è tornato a parlare della sua lunga storia d’amore con Paola Barale. Nel corso dell’intervista, gli è stata mostrata una foto che lo ritraeva insieme all’ex compagna nei primi anni della loro relazione. Dopo un momento di sorpresa, l’ex modello ha raccontato di aver vissuto con lei "quattordici anni belli". Degan ha spiegato di non serbare rancore e di preferire ricordare solo i momenti positivi: "Porto solo i ricordi belli, tutto il resto lo getto". Ha aggiunto che per lui la saggezza consiste proprio in questo atteggiamento (e qui la frase forte): "Ricordare le perle e buttare via le porcherie". Parlando del legame con la Barale, ha chiarito di non voler rovinare il ricordo di quella storia con rabbia o amarezza: "Perché uno deve rovinare qualcosa? Se hai vissuto tutti questi anni con una persona è meglio ricordare le cose belle". Osservando la fotografia mostrata in studio, Degan ha commentato con affetto: "Guarda come siamo belli, giovani".

Ha poi riconosciuto di essere grato alla sua ex compagna, spiegando "mi ha insegnato come funziona questo Paese". Infine, ha riflettuto sul valore dei ricordi e sulla capacità di affrontare le difficoltà della vita: "È normale nella vita passare attraverso delle tempeste, cerco di portare con me la luce dei miei ricordi perché mi fanno vivere meglio". Un atteggiamento pacato che, però, non è stato ricambiato da Paola Barale, la quale in passato ha definito il suo ex "una persona fastidiosa" che l’ha trattata da "scema".

Gianni Sperti e le parole sul tradimento di Paola Barale

Gianni Sperti, tornato single dopo sei mesi di relazione, ha ricordato la fine del suo matrimonio con Paola Barale durante un’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo, qualche settimana fa. Alla domanda diretta della conduttrice, "Quando hai scoperto di essere cornuto?", Sperti ha risposto: "Io ho sempre evitato di rispondere e ho evitato e svincolato. Visto che l’ha detto lui (Raz Degan, ndr) ormai sono passati 20 anni, ma è la realtà dei fatti, quindi sì, è vero! Quando l’ho saputo? Diciamo innanzitutto che le ho portate con dignità. La verità è che senza accuse è andata così. Io avevo capito che c’era qualcosa, ho chiesto e non mi è stata data la risposta. Poi l’ho scoperto dai giornali". La Toffanin ha commentato: "Immagino che tu ci sia rimasto molto male…", e Sperti ha ammesso con sincerità: "Di m***a". Ha poi aggiunto di parlarne oggi con serenità: "Non mi va di chiedere spiegazioni e non le ho chieste perché è successo. Ero in Italia, sapevo che era in viaggio con amici e poi sono uscite le copertine".

