“Ho sentito un forte dolore al petto”, Raul Dumitras ricoverato d'urgenza: la febbre sfocia in una miocardite. Come sta L’ex volto di Temptation Island e Grande Fratello Vip ha spiegato cosa è accaduto dopo giorni di febbre: il dolore al petto, la corsa in ospedale e la lunga degenza.

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Ufficio stampa mediaset /Endemol

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Un compleanno che Raul Dumitras difficilmente dimenticherà. L’ex protagonista di Temptation Island e Grande Fratello Vip ha raccontato di aver vissuto giorni di grande apprensione dopo un improvviso problema di salute che lo ha costretto al ricovero improvviso in ospedale. Dopo il silenzio dei giorni trascorsi in cura, il 26enne italo-rumeno ha deciso di aggiornare i suoi follower e spiegare cosa è accaduto.

Raul Dumitras, il ricovero e il messaggio dopo la paura

Tutto sarebbe iniziato durante una trasferta di lavoro in Sicilia: Raul ha raccontato di avere accusato inizialmente sintomi simili a quelli di un’influenza, con mal di gola, placche e febbre. Durante il viaggio di ritorno verso Roma, però, sarebbe arrivato un forte dolore al petto che lo ha spinto a chiedere immediatamente assistenza medica.

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"Non mi sarei mai aspettato di arrivarci con questo grande spavento al mio compleanno… L’ultima settimana l’ho passata in ospedale… cosí di botto, inaspettatamente su quel letto cercando di capire cosa fosse successo.Siamo partiti per Messina per lavoro venerdì scorso, stavo già poco bene: mal di gola, placche, febbre… Domenica però mentre stavamo rientrando a Salerno per poi andare a Roma ho sentito un forte dolore al petto che ha acceso subito un campanello di allarme… il mio corpo mi stava dicendo qualcosa! Io ho paura degli ospedali, ma stavolta ci sono corso senza esitare ed ho fatto bene… quella febbre è sfociata in una miocardite che per fortuna i dottori hanno controllato e curato subito. Il mio cuore per fortuna sta bene, ora ci vorrà un po’ di riposo e attenzione in più per tornare a stare bene come prima."

Raul ha quindi chiuso il suo messaggio, scritto nel giorno del suo 26esimo compleanno, con un ringraziamento rivolto al personale sanitario che si è preso cura di lui: "Volevo ringraziare la torre cardiologica dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, principalmente la terapia intensiva ed il sesto piano. Oltre alla vostra immensa professionalità mi avete fatto passare con piú leggerezza questi giorni con la vostra umanità, ci siamo fatti insieme grandi risate, foto, video saluti, dediche e chiacchierate, grazie infinite".

Cos’è la miocardite: cause, cure e rischi

La miocardite è un’infiammazione del muscolo cardiaco che può comparire spesso dopo un’infezione, soprattutto virale. In alcuni casi può provocare febbre, stanchezza, dolore al petto, palpitazioni o difficoltà respiratorie. La diagnosi richiede controlli specifici e, a seconda della gravità, può prevedere riposo, terapie mirate e monitoraggio medico. Se riconosciuta e trattata in tempo, nella maggior parte dei casi il pieno recupero è possibile; se trascurata, però, può portare a complicazioni come alterazioni del ritmo cardiaco o problemi nella funzione del cuore. Nel caso di Raul Dumitras, il dolore al petto ha fatto scattare l’allarme e gli accertamenti hanno permesso ai medici di intervenire tempestivamente per garantire al 26enne un pieno recupero.

Chi è Raul Dumitras, da Temptation Island al Gf Vip 2026

Classe 2000, Raul Dumitras è un personaggio televisivo italiano diventato noto nell’estate del 2024 grazie alla partecipazione a Temptation Island. Il suo percorso nel reality, vissuto insieme alla fidanzata dell’epoca Martina De Ioannon, lo ha portato rapidamente sotto i riflettori ed è sfociato nella rottura della coppia.

Dopo l’esperienza nel programma di Canale 5, Raul ha proseguito il suo percorso televisivo entrando nella primavera 2026 nel cast del Grande Fratello Vip, dove ha mostrato anche aspetti più personali della sua storia e del suo carattere, diventando uno dei protagonisti più apprezzati dal pubblico di quella edizione del reality. Il suo percorso nella casa del Gf Vip lo ha portato fino alla finale, arrivando a un passo dalla vittoria finale prima di essere eliminato durante le battute conclusive del televoto della serata finale di maggio 2026 che ha visto trionfare Alessandra Mussolini. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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