Don Matteo, Raoul Bova con Beatrice Arnera sul set: il gesto (inaspettato) della troupe
Raoul Bova accoglie Beatrice Arnera sul set di Don Matteo: la coppia felice tra sorrisi, porchetta e il caloroso benvenuto della troupe.
La love story tra Raoul Bova e Beatrice Arnera procede a gonfie vele, tra momenti di lavoro e gesti romantici. La coppia è stata recentemente avvistata a Spoleto, dove l’attore sta girando le nuove puntate di Don Matteo. Non si è trattato solo di una fuga romantica: Beatrice ha deciso di accompagnare Raoul sul set, un gesto che ha colpito positivamente tutti. Come riportato dal settimanale Chi, la sua presenza è stata accolta con calore dalla troupe, un piccolo ma significativo segnale di quanto la coppia stia rafforzando il proprio legame.
Raul Bova e Beatrice sul set di Don Matteo
Tra una ripresa e l’altra, Raoul e Beatrice si sono concessi anche una pausa informale, gustando un panino con la porchetta in un chiosco vicino al set, sorridendo ai fan che li hanno riconosciuti nonostante gli occhiali scuri e il cappuccio del cappotto di lui. Momenti di normalità che, uniti all’accoglienza calorosa della troupe, sembrano confermare la felicità dei due. La presenza di Beatrice Arnera sul set di Don Matteo non è stata casuale: oltre al legame personale con Raoul, rappresenta un vero e proprio passo avanti nella loro relazione. Dopo le presentazioni in famiglia – tra cui l’incontro con la sorella di Bova durante la partecipazione di Beatrice al programma La Pennicanza di Fiorello – l’attrice ha scelto di integrarsi anche nel contesto professionale del compagno.
Il gesto è stato notato e apprezzato dalla troupe, che ha accolto Beatrice con entusiasmo. Secondo Chi, questo momento non è passato inosservato nemmeno a Raoul, che ha potuto constatare con piacere quanto la sua compagna sia stata ben accolta. Tra sorrisi, complicità e qualche risata durante le pause, la coppia ha mostrato una serenità evidente, confermando che la loro storia procede senza intoppi nonostante le recenti polemiche legate alla fine delle precedenti relazioni di entrambi.
Tra vita privata e polemiche: il passato recente
La felicità della coppia arriva dopo mesi di turbolenze private. Beatrice Arnera aveva appena concluso una relazione con Andrea Pisani, padre della sua bambina, quando è iniziata la frequentazione con Bova, anche lui reduce dalla fine della storia con Rocio Munoz Morales. Le dichiarazioni di Pisani, che aveva raccontato di aver scoperto la nuova relazione di Beatrice dai giornali, avevano acceso qualche discussione pubblica.
L’attrice, tuttavia, ha scelto di proteggere la propria privacy e quella della figlia, limitando commenti e spiegazioni. La coppia appare oggi più unita che mai, tra lavoro e piccoli gesti quotidiani che consolidano la relazione.
