Rapunzel torna in carne e ossa: Disney svela la coppia a sorpresa del live-action (e divide i fan storici)
Disney ha svelato il cast del live-action Rapunzel - L'Intreccio della Torre: due star al centro del progetto che riporta la principessa sul piccolo schermo.
Nelle scorse ore, l’inaspettata mossa di Disney ha sorpreso tutti: attraverso i suoi account social, ha annunciato i protagonisti del film live-action Rapunzel: L’Intreccio della Torre. Le due giovani star erano proprio tra i contendenti e, a quanto pare, hanno avuto la meglio su tutti gli altri: Teagan Croft interpreterà la principessa e Milo Manheim il giovane bandito. Vediamo nello specifico tutti i dettagli.
Rapunzel – L’Intreccio della Torre: Teagan Croft e Milo Manheim protagonisti del live-action
Di recente, Disney ha annunciato i protagonisti del live-action di Rapunzel – L’Intreccio della Torre: Teagan Croft interpreterà Rapunzel, nota per il ruolo di Raven in Titans, mentre Milo Manheim vestirà i panni del protagonista maschile, già visto nel franchise Disney Zombies. Mandy Moore e Zachary Levi, voci dei personaggi nel film animato originale, non saranno coinvolti. La regia è affidata a Michael Gracey, la produzione a Kristin Burr (Crudelia, Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo) e la sceneggiatura a Jennifer Kaytin Robinson (Thor: Love and Thunder). I casting finali si sono svolti a Londra a dicembre, quindi non molto tempo fa.
Rapunzel – L’Intreccio della Torre, di cosa parla il film animato del 2010
Rapunzel – L’Intreccio della Torre non è un titolo nuovo, tutt’altro. E’ un film d’animazione del 2010 e si basa sulla celebre fiaba dei fratelli Grimm. La pellicola racconta la storia di Rapunzel, una giovane ragazza rinchiusa in una torre dalla malvagia Madre Gothel, la quale l’ha rapita da bambina per sfruttare il potere rigenerante dei suoi lunghi capelli dorati. Ignara della sua vera identità di principessa, Rapunzel sogna di scoprire il mondo e soprattutto di vedere le lanterne luminose che appaiono nel cielo ogni anno nel giorno del suo compleanno. Poco dopo aver compiuto i diciotto anni, incontra Flynn Rider, un bandito che si rifugia nella torre dopo aver rubato la corona della principessa perduta. Rapunzel lo costringe a un patto: l’aiuterà a scappare con la corona solo se lui l’accompagnerà a vedere le lanterne.
Riguardo al film, c’è da dire che ha incassato 591 milioni di dollari e ha ispirato anche una serie Disney Channel. I doppiatori italiani sono:
- Laura Chiatti (Rapunzel)
- Giampaolo Morelli (Eugene Fitzherbert/Flynn Rider – dialoghi)
- Massimiliano Alto (Flynn Rider – canto)
- Giò Giò Rapattoni (Madre Gothel)
- Pino Insegno (Fratelli Stabbington)
- Mario Biondi (Unicino)
- Gerolamo Alchieri: (Capitano delle guardie)
- Mirko Pontrelli (Nasone)
- Vladimiro Conti: Piccoletto
- Rapunzel (bambina): Lucrezia Cesari: (Rapunzel bambina)
Dove vedere in streaming il film d’animazione Rapunzel – L’Intreccio della Torre
Non sappiamo ancora quando il live-action uscirà nelle sale cinematografiche perché il progetto è alle primissime fasi. Se desiderate (ri)vedere in streaming il film d’animazione Rapunzel – L’Intreccio della Torre, lo trovate sulle piattaforme: Disney+, Rakuten TV, Prime Video ed Apple TV.
