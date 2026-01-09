Rapunzel, Disney ‘cede’ alle richieste dei fan e punta su una Madre Gothel amatissima: chi è Dopo il no di Scarlett Johansson, Disney ascolta il web: trattative avanzate per la nuova Madre Gothel nel remake live-action Rapunzel - L'Intreccio della Torre

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Proprio ieri, vi abbiamo parlato della mossa a sorpresa di Disney che ha annunciato sui social i protagonisti del live-action Rapunzel: L’Intreccio della Torre. Teagan Croft sarà la principessa e Milo Manheim interpreterà il giovane bandito. A distanza di ore, spunta un’altra indiscrezione che riguarda il ruolo di Madre Gothel: a quanto pare, i fan sul web avrebbero espresso un chiaro desiderio sull’attrice che vorrebbero vedere in questo ruolo. Da quanto si apprende, Disney li avrebbe accontentati avviando delle trattative con l’attrice. La star in questione è Kathryn Hahn, volto amatissimo di WandaVision e Agatha All Along. Vediamo tutti i dettagli.

Rapunzel – L’Intreccio della Torre, Kathryn Hahn in trattativa con Disney per il ruolo di Madre Gothel

Stando a quanto riportato da Deadline, Kathryn Hahn sarebbe in trattative con Disney per interpretare Madre Gothel nel live-action di Rapunzel – L’Intreccio della Torre, realizzando un desiderio molto condiviso dai fan online. Gothel è l’antagonista del film animato del 2010, una figura manipolatrice ossessionata dalla giovinezza, che preserva grazie ai poteri magici dei capelli di Rapunzel. Lo sviluppo del progetto è ripreso a ottobre: inizialmente il ruolo era stato preso in considerazione da Scarlett Johansson, costretta poi a rinunciare per altri impegni cinematografici. Dopo quella notizia, il pubblico ha spinto sui social per vedere Hahn, nota per WandaVision e Agatha All Along, nel ruolo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel cast figurano anche Teagan Croft come Rapunzel e Milo Manheim nei panni di Flynn Rider, il ladro che aiuta la principessa a fuggire dalla torre. Alla regia resta favorito Michael Gracey (The Greatest Showman), con una sceneggiatura di Jennifer Kaytin Robinson. Il film originale del 2010 ha incassato quasi 592 milioni di dollari e ha ottenuto una nomination all’Oscar per la canzone I See the Light. Ci teniamo a precisare che, per adesso, è solo un’indiscrezione e che Disney, al momento, non ha commentato ufficialmente, né rilasciato alcuna dichiarazione al riguardo.

La trama del film animato Rapunzel – L’Intreccio della Torre

Il live-action dovrebbe basarsi sulla trama del film d’animazione del 2010 che, a sua volta, trae spunto dalla fiaba dei fratelli Grimm. Rapunzel, una ragazza rapita da bambina dalla malvagia Madre Gothel per sfruttare i suoi lunghi capelli dorati, è rinchiusa in una torre ed è ignara della sua origine reale. Sogna di vedere il mondo e le lanterne luminose che appaiono ogni anno nel giorno del suo compleanno. Al compimento dei diciotto anni, incontra Flynn Rider, un bandito che si rifugia nella sua torre dopo aver rubato la corona di una principessa. Rapunzel accetta di aiutarlo a scappare solo se lui la condurrà a vedere le lanterne.

Trovate il film d’animazione Rapunzel – L’Intreccio della Torre, in streaming su Disney+, Rakuten TV, Prime Video ed Apple TV.

Potrebbe interessarti anche