Raoul Bova pensa al lavoro dopo lo scandalo: al via Don Mattero 15 e Buongiorno mamma!

L'attore sta passando un momento difficile nella sua vita privata, ma in quella professionale non si ferma e presto tornerà in Tv.

Raoul Bova ha diversi problemi a cui pensare dopo che Fabrizio Corona ha pubblicato i suoi audio con Martina Ceretti, ma nonostante questo l’attore è pronto a tornare sul set. Le riprese della quindicesima stagione di Don Matteo, con Bova nei panni di Don Massimo, sono iniziate a giugno 2025 negli studi di Formello (Roma), per poi spostarsi a settembre a Spoleto per le scene esterne.

Il nuovo ciclo sarà composto da 10 puntate di prima serata su Rai 1. Il debutto è previsto nella primavera 2026, ma non sarà di certo l’unico show dove vedremo l’attore. Bova, infatti, tornerà anche nel ruolo di Guido nella terza stagione di Buongiorno, mamma!, accanto a Maria Chiara Giannetta. La produzione non ha ancora confermato una data ufficiale, ma considerando i tempi della seconda stagione e l’impegno sul set di Don Matteo, è probabile che venga trasmessa tra la fine del 2025 e la primavera del 2026.

La stagione 2025/2026 si preannuncia un biennio ricco per Raoul Bova: tornato protagonista su due fronti distinti (Rai e Mediaset), si prepara a coinvolgere il pubblico con nuovi impegni sul set offuscati dal chiacchierato gossip e dalle vicende giudiziarie che lo hanno travolto. Se volete saperne di più, guardate il Video!

