Raoul Bova sotto attacco: un sistema "studiato per disintegrarlo". E spunta un super testimone (misterioso)

Dietro gli audio virali e i gossip su Martina Ceretti, spunta un’ipotesi: non si tratterebbe di semplici scandali estivi, ma di un attacco studiato.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Negli ultimi mesi il nome di Raoul Bova è finito ovunque: su TikTok, nei podcast, sui giornali e in televisione. Si è parlato della presunta relazione con Martina Ceretti, degli audio privati finiti nelle mani di Fabrizio Corona, del coinvolgimento dell’amico Federico Monzino. Ma ora c’è chi si spinge oltre, ipotizzando che dietro tutto questo ci sia un piano ben preciso per distruggere l’immagine pubblica dell’attore.
Uno dei primi a lanciare l’allarme è stato Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha parlato apertamente di un "sistema" nato mesi prima della famosa puntata di Falsissimo e ben prima che i media si accorgessero della storia.

Raoul Bova: i messaggi strani e il numero dalla Spagna

Già tre mesi fa, Bova avrebbe iniziato a ricevere messaggi anonimi da un’utenza spagnola. Non si trattava di semplici chiacchiere, ma di contenuti dal tono chiaramente intimidatorio. Il Corriere della Sera ha riportato uno di questi messaggi: si parlava apertamente di audio compromettenti e di contatti già avviati con Fabrizio Corona. Si citava perfino Don Matteo come simbolo di ciò che Raoul rischiava di perdere.

Secondo Parpiglia, dietro quella SIM spagnola si nasconderebbe una figura misteriosa, con un profilo WhatsApp business e una localizzazione registrata proprio in Spagna:"Da qui sarebbero partiti i messaggi contenenti avvertimenti e ricatti in primis per Bova[…] Un approccio studiato, delinquenziale, programmato e con un obiettivo finale" ha scritto Parpiglia, che ha anche pubblicato lo screen di quel profilo.

Il cellulare sparito nel nulla

A complicare tutto c’è un altro dettaglio: il cellulare di Bova è stato rubato. Non durante un viaggio, non dimenticato in un locale. Sparito in casa, lo scorso aprile. E quel telefono sarebbe proprio la fonte degli audio oggi virali. Parpiglia lo considera il vero punto centrale della vicenda, perché a quel punto tutto sembra più premeditato di quanto si pensasse.
Nel frattempo, Federico Monzino ha ammesso di aver passato il materiale a Corona, e in un’intervista a Chi ha espresso il suo rammarico: "Mi dispiace profondamente che la situazione sia degenerata". Ma resta il fatto che i file sono stati diffusi consapevolmente, con la chiara intenzione di farli esplodere mediaticamente. Ovviamente non c’è nessun legame tra le presunte teorie di attacco a Bova e la moglie Rocío Muñoz Morales, che non è collegata in nessun modo al sistema sopra ipotizzato.

L’intervento del Garante e un possibile testimone

La questione non si ferma al gossip. Il Garante per la protezione dei dati personali ha infatti aperto un’istruttoria ufficiale per verificare la diffusione non autorizzata dell’audio, parlando di una conversazione privata pubblicata senza alcun consenso. L’autorità ha anche lanciato un avvertimento a chiunque continui a diffondere quel materiale: si rischiano provvedimenti anche pesanti.

Infine, Parpiglia ha rivelato l’esistenza di un testimone chiave pronto a far saltare il castello. Non si conoscono né nome né ruolo, ma secondo lui sarà fondamentale per capire davvero chi c’è dietro questa macchina costruita per danneggiare Raoul Bova. E a quel punto, le ipotesi sul "sistema" potrebbero smettere di essere solo ipotesi.

