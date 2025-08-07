Raoul Bova sotto attacco: un sistema "studiato per disintegrarlo". E spunta un super testimone (misterioso)
Dietro gli audio virali e i gossip su Martina Ceretti, spunta un’ipotesi: non si tratterebbe di semplici scandali estivi, ma di un attacco studiato.
Negli ultimi mesi il nome di Raoul Bova è finito ovunque: su TikTok, nei podcast, sui giornali e in televisione. Si è parlato della presunta relazione con Martina Ceretti, degli audio privati finiti nelle mani di Fabrizio Corona, del coinvolgimento dell’amico Federico Monzino. Ma ora c’è chi si spinge oltre, ipotizzando che dietro tutto questo ci sia un piano ben preciso per distruggere l’immagine pubblica dell’attore.
Uno dei primi a lanciare l’allarme è stato Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha parlato apertamente di un "sistema" nato mesi prima della famosa puntata di Falsissimo e ben prima che i media si accorgessero della storia.
Raoul Bova: i messaggi strani e il numero dalla Spagna
Secondo Parpiglia, dietro quella SIM spagnola si nasconderebbe una figura misteriosa, con un profilo WhatsApp business e una localizzazione registrata proprio in Spagna:"Da qui sarebbero partiti i messaggi contenenti avvertimenti e ricatti in primis per Bova[…] Un approccio studiato, delinquenziale, programmato e con un obiettivo finale" ha scritto Parpiglia, che ha anche pubblicato lo screen di quel profilo.
Il cellulare sparito nel nulla
L’intervento del Garante e un possibile testimone
Infine, Parpiglia ha rivelato l’esistenza di un testimone chiave pronto a far saltare il castello. Non si conoscono né nome né ruolo, ma secondo lui sarà fondamentale per capire davvero chi c’è dietro questa macchina costruita per danneggiare Raoul Bova. E a quel punto, le ipotesi sul "sistema" potrebbero smettere di essere solo ipotesi.
