Raoul Bova parla (finalmente) dopo lo scandalo con Rocio Munoz Morales: “Non ha provocato dolore solo a me, questo è imperdonabile” L’attore ha finalmente deciso di rompere il silenzio dopo il caso mediatico che lo ha visto protagonista e l’addio alla compagna Rocio Munoz Morales.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Gli ultimi mesi non sono certo stati tutti rose e fiori per Raoul Bova, che si è ritrovato al centro di una vera e propria bufera mediatica. Prima i messaggi privati scambiati con la modella Martina Ceretti resi pubblici da Fabrizio Corona, poi l’addio alla storica compagna Rocio Munoz Morales, le varie denunce, le indagini, l’intervento del Garante della Privacy, gli impegni saltati, l’ex suocera che diventa il suo avvocato difensore e chi più ne ha più ne metta. In tutto questo, Raoul Bova ha continuato a mantenere il silenzio, concentrandosi solo sui figli e sul lavoro. Per la prima volta, però, l’attore ha deciso di dire la sua tra le pagine di Tv Sorrisi e Canzoni con dichiarazioni del tutto inedite: ecco cosa ha detto.

Raoul Bova rompe il silenzio dopo lo scandalo: "Sto cercando di affrontarla"

"Sto cercando di affrontarla come sono abituato a fare, con la consapevolezza che nella vita tutto può accadere, a testa alta, come mi ha insegnato mio padre. Del resto, siamo esseri umani. Non è stato sicuramente bello vedere la propria vita privata sbattuta su tutti i social, soprattutto perché ha provocato non soltanto il mio dolore e questo lo trovo imperdonabile", ha rivelato Raoul Bova tra le pagine di Tv Sorrisi e Canzoni parlando per la prima volta di ciò che è accaduto negli ultimi mesi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dichiarazioni che anticipano ciò che molto probabilmente l’attore esprimerà del tutto nella sua attesissima intervista a Verissimo con Silvia Toffanin. Ciò che è certo, per il momento, è che per Raoul Bova gli ultimi mesi non sono certo stati una passeggiata, e che per affrontarli ha deciso di concentrarsi sul lavoro, che presto lo vedrà tornare in tv sia con Don Matteo che con Buongiorno Mamma, e sui quattro figli che lo amano incondizionatamente.

Raoul Bova e l’amore per i figli: "Da loro imparo ogni giorno"

"Esistono libretti di istruzioni per qualsiasi cosa, ma non per fare i genitori. Cerco comunque di essere un padre presente, stare sempre in ascolto e fare del mio meglio", ha rivelato Raoul Bova a proposito del suo ruolo di padre di quattro figli che ama alla follia. Su Alessandro Leon e Francesco, i figli più grandi nati dalla sua precendente relazione con Chiara Giordano, l’attore ha detto: "Con loro ho un rapporto paritario, più adulto e di dialogo".

Diverso è invece il rapporto con le figlie più piccole, Luna e Alma, nate dalla relazione con Rocio Munoz Morales. "Cerco di capire le loro esigenze, a volte solo guardandole. Sono piccole, è necessario prestare più attenzione, osservare i loro comportamenti". L’attore ha poi concluso affermando: "Imparo ogni giorno da tutti e quattro, ogni momento insieme è prezioso. Forse l’insegnamento più grande è l’amore incondizionato".

Potrebbe interessarti anche