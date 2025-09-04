Raoul Bova rompe il silenzio, tutta la verità su Rocío Morales in tv: dove e quando Dopo il caos mediatico per il caso Corona-Ceretti e la fine del matrimonio l’attore sarà ospite di Silvia Toffanin nella nuova edizione di Verissimo

Raoul Bova torna in tv. Dopo il vero e proprio caos mediatico per il caso Corona-Ceretti e la fine del matrimonio con Rocío Muñoz Morales, infatti, l’attore romano sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Come rivelato dal portale Dagospia, Bova tornerà su Canale 5 dopo un’estate segnata delle infinite polemiche e dalla battaglia legale per la violazione di privacy: sarà la prima occasione per rompere il silenzio sui recenti avvenimenti e sulla sua vita privata. Scopriamo tutti i dettagli.

Raoul Bova ospite di Silivia Toffanin: la verità dopo le polemiche

Silvia Toffanin si prepara a un anno ricco di impegni in casa Mediaset, che la vedrà ovviamente tornare al timone di Verissimo (in primavera avrà anche tre puntate speciali in prima serata) ma anche della nuova edizione di This is Me, prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. La nuova stagione del ‘suo’ talk show – appuntamento fisso del weekend di Canale 5 – partirà col botto: come svelato dal sito Dagospia, infatti, tra gli ospiti delle prime puntate ci sarà anche Raoul Bova.

Reduce da un’estate infuocata, segnata dalla separazione da Rocío Muñoz Morales e soprattutto la polemica per le rivelazioni di Fabrizio Corona sulla relazione con la giovane modella Martina Ceretti, Bova sarà dunque tra i super-ospiti del primo weekend di Verissimo. "Raoul Bova rompe il silenzio" scrive il portale di Roberto D’Agostino. Inutile dire infatti che ci sarà tantissima attesa e curiosità intorno alla prima intervista di Bova dopo il caos mediatico (e legale): "L’attore, travolto dalle polemiche per il caso Corona-Ceretti e per la fine del matrimonio con Rocío Muñoz Morales, sarà ospite di Verissimo di Silvia Toffanin. Il colpo del contenitore pomeridiano (complice il legame professionale di Bova con il Biscione)".

Il ‘colpo’ Mediaset: quando torna in onda Verissimo

Chiamata a una nuova, complicata, sfida contro Mara Venier e Domenica In (che in occasione della 50esima edizione rinnoverà completamente il format e vedrà ‘zia Mara’ affiancata da tre co-conduttori), Silvia Toffanin tornerà a breve alla guida di Verissimo. La conduttrice e Mediaset giocheranno d’anticipo (Domenica In tornerà in onda il 23 settembre) e partiranno subito con un super-ospite come Raoul Bova, le cui parole sicuramente desteranno la curiosità di tantissimi. L’appuntamento è fissato per il weekend di sabato 13 e domenica 14 settembre 2025, quando inizierà ufficialmente la nuova edizione (la 30esima) di Verissimo su Canale 5.

