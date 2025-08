Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, accuse incrociate per l'affido esclusivo delle figlie: cosa sta succedendo Un amore finito, tensioni sempre più forti e ora una causa legale che rischia di coinvolgere anche le figlie. Una guerra che si fa sempre più aspra tra i due ex.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Prima le voci, i pettegolezzi e gli audio pubblicati da Fabrizio Corona a far esplodere la tensione tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Ora, quella che era una crisi personale potrebbe diventare una vera e propria battaglia legale, combattuta nelle aule del Tribunale civile di Roma, ma anche a colpi di comunicati, repliche e nuove denunce. Il punto dello scontro? L’affido delle figlie Luna e Alma. Ma dietro potrebbe esserci molto di più.

La risposta di Bova all’affidamento esclusivo chiesto da Rocio Munoz Morales

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Rocio Munoz Morales avrebbe presentato richiesta per l’affido esclusivo delle due bambine. Una mossa che ha fatto esacerbare i rapporti con l’attore, deciso a respingere al mittente ogni accusa, anche perché, come hanno fatto sapere i suoi legali, con un nuovissimo comunicato, le figlie hanno sempre vissuto più tempo con lui. E al momento le ragazze si troverebbero addirittura in vacanza proprio con il padre: "Apprendiamo non senza stupore il perseverare della signora Rocío nel sostenere la richiesta di affido esclusivo, atteso come le bambine hanno passato sempre molto più tempo con il papà, ed è tutto documentabile. D’improvviso Raoul Bova non sarebbe più in grado, stando a quanto sostenuto dalla signorina Munoz Morales, di essere un buon padre. È una richiesta alla quale ci opporremo in tutte le sedi. Del resto, seguendo il suo ragionamento, si dovrebbe concludere che sia una madre irresponsabile, avendo spesso affidato a lui le figlie". Alla base della richiesta di Rocio ci sarebbe anche la vicenda della giovane modella Martina Ceretti, con cui Bova sarebbe stato visto. Per l’attrice spagnola, quel rapporto rappresenterebbe un tradimento e una prova dell’inaffidabilità dell’ex compagno. Ma per la difesa di Bova sarebbe solo un pretesto. Anzi, viene ricordato come in passato sia stata proprio Rocio ad affidare spesso le bambine a lui, considerandolo un punto di riferimento nella loro crescita, come documentato da alcuni messaggi social.

Il caso di Raoul Bova coinvolge anche Fabrizio Corona

Ma non è tutto. Perché in parallelo va avanti un altro fronte aperto da Bova: quello contro Fabrizio Corona. Il fotografo ha pubblicato sui social messaggi e audio legati alla relazione tra l’attore e la Ceretti, e per questo è stato nuovamente denunciato per stalking. I legali di Bova hanno poi anche depositato un reclamo al Garante della Privacy per ottenere la rimozione di tutti i contenuti legati alla sua vita privata dal profilo del conduttore di Falsissimo. E mentre la situazione si fa ogni giorno più intricata, emerge un altro dettaglio non da poco: la procura di Roma ha chiesto alla Polizia Postale di indagare su un presunto pagamento in denaro che sarebbe stato fatto da Corona all’amico della Ceretti, l’imprenditore Federico Monzino, in cambio degli audio poi pubblicati. Mille euro e il numero di un pusher, secondo quanto riferito da Monzino agli inquirenti. Uno scambio che, se confermato, darebbe tutta un’altra lettura alla diffusione di quei contenuti.

Bova contro Munoz Morales: un affondo dopo l’altro

Il clima è ormai rovente. Nessuno sembra intenzionato a fare un passo indietro. E ogni dichiarazione sembra preparare il terreno a una nuova replica, o magari ad un’accusa. Una guerra personale, ma anche mediatica, che ruota attorno a due bambine che finora hanno vissuto una vita il più possibile lontana dai riflettori. Ora però, rischiano di finire al centro di un processo che ha tutta l’aria di andare avanti ancora a lungo. E non senza conseguenze.

