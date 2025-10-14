Raoul Bova, prove d’amore con Beatrice Arnera: la passeggiata a Roma e i rumor sulla nuova coppia L'attore è stato paparazzato nella capitale in compagnia della collega. Sarebbero stati avvistati, mano nella mano, in atteggiamenti intimi. Ecco tutti i dettagli.

Roma ‘galeotta’ per il protagonista di Don Matteo Raoul Bova. L’attore, al centro dei gossip per la separazione turbolenta da Rocio Munoz Morales, sarebbe stato paparazzato nella capitale in compagnia della sua nuova (presunta) fiamma. Lei è Beatrice Arnera, attrice già ‘pizzicata’ al fianco di Bova alcune settimane fa. E stavolta le immagini, pubblicate da un noto settimanale, non mentono. Anche se manca ancora l’ufficialità da parte della coppia. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Raoul Bova, la passeggiata a Roma con Beatrice Arnera

Le immagini, diffuse dal settimanale Chi, raccontano più di mille parole. Sorrisi complici, chiacchiere rilassate e gesti naturali che lasciano intendere una notevole sintonia. Dopo il famoso pranzo in ‘atteggiamenti complici’, ora Raoul Bova e Beatrice Arnera si sono fatti paparazzare anche all’uscita di un locale in zona Prati, senza curarsi troppo degli obiettivi o dei rumors che li inseguono.

"Una felicità che prosegue per tutto il tratto di strada che percorrono", racconta Chi, "prima di entrare in un palazzo e sparire dalla vista degli obiettivi". Per il settimanale questi scatti ‘rubati’ confermerebbero "la frequentazione fra Bova e la Arnera", anche se i due non hanno ancora commentato pubblicamente le voci. Lei, però, aveva dichiarato di recente di essere in crisi con lo storico compagno Andrea Pisani. Dettaglio che renderebbe ancora più plausibile un flirt con il collega Bova.

I primi avvistamenti e il futuro della coppia Bova-Arnera

Le prime voci su una possibile frequentazione erano state diffuse da Dagospia, intorno alla fine di settembre. Secondo il sito di Roberto D’Agostino, Bova e Beatrice Arnera avevano partecipato a un pranzo a due, sempre a Roma, tra "baci galeotti, carezze e abbracci". L’uscita pubblica aveva subito catturato l’attenzione degli esperti di gossip, senza però portare a dichiarazioni di alcun tipo da parte dei diretti interessanti.

Per Bova, dopotutto, quello attuale è un momento particolarmente delicato. L’attore si sta separando dalla compagna Rocio Munoz Morales, dopo l’esplosione mediatica della vicenda che aveva coinvolto l’influencer e modella Martina Ceretti. Conversazioni private con la ragazza, rese pubbliche senza autorizzazione, hanno dato il via a un domino ‘infernale’, terminato con la rottura definitiva tra Bova e Rocio e con una causa tuttora in corso. Per questo motivo, Raoul potrebbe preferire al momento un atteggiamento cauto, nella presunta frequentazione con Beatrice Arnera.

Se davvero la coppia uscirà allo scoperto, probabilmente lo farà a tempo debito e senza clamori. L’attenzione dei media ha già scombussolato la vita privata di Bova negli ultimi mesi. E l’ultima cosa che l’attore desidera, adesso, è tornare al centro del palcoscenico per questioni di cuore.

