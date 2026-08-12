Raoul Bova pronto ai 55 anni: le vacanze con Beatrice Arnera e la famiglia allargata in vista del compleanno A 55 anni l’attore si prepara a festeggiare il compleanno in una fase completamente nuova della sua vita, tra la quotidianità con Beatrice Arnera e la famiglia allargata.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Raoul Bova si prepara a compiere 55 anni il 14 agosto, in una fase della sua vita privata che appare molto diversa rispetto a quella vissuta soltanto qualche mese fa. Il compleanno arriva infatti in un momento segnato da una nuova quotidianità accanto a Beatrice Arnera, tra giornate trascorse insieme alle bambine e una dimensione familiare che sembra ormai avere un peso sempre maggiore.

Raoul Bova, il compleanno e una nuova normalità con Beatrice Arnera

Il 14 agosto sarà il giorno del compleanno di Raoul Bova, che raggiungerà il traguardo dei 55 anni in un momento particolarmente delicato e significativo della sua vita personale. Non sono emersi dettagli su eventuali feste o celebrazioni organizzate per l’occasione e, proprio per questo, a raccontare come potrebbe trascorrere questa giornata sono soprattutto le recenti uscite romane dell’attore. Le fotografie che lo hanno mostrato insieme a Beatrice Arnera e alle bambine restituiscono infatti un’immagine molto lontana da quella delle coppie costantemente sotto i riflettori. La dimensione che sembra prevalere è quella di una famiglia che prova a costruire una propria routine, fatta di impegni semplici, spostamenti quotidiani e momenti condivisi.

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Raoul Bova e la giornata tra famiglia e piccoli gesti

Nelle ultime settimane Raoul Bova e Beatrice Arnera sono stati immortalati insieme a Matilde, la figlia dell’attrice l’attrice avuta con Andrea Pisani, e alle due figlie di Bova, Luna e Alma. Un gruppo familiare allargato che sembra muoversi con naturalezza, tra una passeggiata e un impegno della giornata, offrendo uno spaccato di quella che potrebbe essere anche la dimensione scelta dall’attore per il suo compleanno. In una delle recenti uscite, la coppia è stata vista prima durante una colazione nel quartiere Prati e poi diretta verso la piscina del circolo Due Ponti. Insomma una vita normale, tra i due sarebbe andato in scena anche un semplice scambio legato all’auto: "Le chiavi della macchina le hai tu?". Un dettaglio che restituisce proprio l’idea di una quotidianità condivisa.

Una fase più riservata per l’attore

Raoul Bova arriva a questo compleanno dopo un periodo nel quale la sua vita privata è stata al centro di numerose attenzioni. Oggi, invece, sembra voler mantenere un profilo decisamente più riservato, lasciando che siano i gesti e le immagini della vita di tutti i giorni a raccontare ciò che sta accadendo. Per questo il suo 55esimo compleanno potrebbe essere soprattutto un’occasione da trascorrere lontano dai clamori, circondato dagli affetti e dalle persone che fanno parte di questa nuova fase. Non ci sono conferme su come verrà celebrato il 14 agosto, ma le ultime immagini suggeriscono una direzione precisa: meno riflettori, più famiglia e normalità. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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