Raoul Bova pronto a svelare i misteri della Sindone: cosa sappiamo del nuovo film thriller
Raoul Bova presenta il suo nuovo progetto, un thriller scientifico-religioso che ruota attorno alla Sindone e si ambienta a Bassano
Si chiamerà C14 (forse, il titolo è provvisorio), come l’isotopo del Carbonio usato per la datazione dei reperti archeologici, il nuovo thriller con protagonista Raoul Bova, chiamato a indagare sui misteri della Sacra Sindone e ambientato nel 2033. Le riprese del film, prodotto dalla bassanese Eriador film, sono cominciate oggi, 23 febbraio 2026. Nel cast, oltre a lui, Ludovica Martino e Francesco Arca, con parti anche per Giancarlo Giannini, Melissa Satta e Mattia Sbragia. Tra le location, Diesel farm di Marostica, il centro di Bassano (le piazze e, immancabile, il Ponte), la basilica di Santa Giustina a Padova e, in Puglia, la masseria San Domenico.
Di cosa parla la trama di C14, il thriller sulla Sacra Sindone con Raoul Bova
Il film sarà ambientato nel 2033, data di una nuova ostensione della Sindone. Il ritrovamento di un medaglione d’oro raffigurante il volto di Cristo minaccia di sconvolgere le fondamenta della fede e della scienza. Giorgia Giani (Martino), una giovane ricercatrice, ne è consapevole e, spinta dal bisogno di verità, ruba l’oggetto e si rivolge a Tommaso Luraghi (Bova), docente universitario emarginato dal mondo accademico. Ma il medaglione diventa presto oggetto di una caccia senza scrupoli in cui nessuno è al sicuro, tra interessi di società segrete e vendette personali.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Raoul Bova entusiasta per il progetto
"Sarà un film avvincente ma caratterizzato da un profondo rigore storico e scientifico", ha detto il regista Antonello Belluco. L’idea alla base deriva da alcuni colloqui con un professore universitario che individuato 120 punti di connessione tra una moneta di epoca giustinianea e la Sindone. "Per anni abbiamo pensato alla chiave giusta per costruire la storia e i personaggi" ha fatto eco la figlia Giulia, produttrice.
Dalla collaborazione con RaiCinema al supporto del Ministero della Cultura fino al patrocinio del Comune di Bassano, gli appoggi di cui gode il progetto sono interessanti. "Abbiamo trovato un’accoglienza straordinaria", ha detto ancora Giulia Belluco in merito a Bassano, il cui centro è stato prestato come una delle location per le riprese. Le parole di Raoul Bova non lasciano dubbi su quanto sia entusiasta di cominciare a girare: "Il copione mi ha affascinato fin da subito. Per me quello di Tommaso sarà un personaggio nuovo, molto stimolante, che io stesso scoprirò giorno per giorno. Simboleggerà il fatto che nella vita ci sono sempre scoperte nuove che possono mettere in dubbio le nostre certezze. Questo professore diventa scomodo e si autoesilia per poi cadere in un gioco molto pericoloso. Se nascerà del tenero con la ricercatrice? Non posso spoilerare".
Potrebbe interessarti anche
Raoul Bova e Beatrice Arnera, trasloco d’amore e convivenza (ma Rocío Muñoz Morales punge ancora)
La nuova coppia si prepara alla convivenza, mentre l’attrice spagnola manda una pung...
Raoul Bova e Beatrice Arnera, prima uscita pubblica per il film ‘Amici comuni’: “Il cellulare è il terzo incomodo”
I due attori, da un po' di tempo insieme anche nella vita, sono apparsi ufficialment...
Raoul Bova e Beatrice Arnera sempre più affiatati, ora condividono (quasi) tutto: i due attori insieme per Paramount+
Tutto quello che dobbiamo sapere sul film diretto da Marco Castaldi; nel cast anche ...
Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio: "Io e Iannone? Ecco com'è andata”, poi chiarisce su De Martino
L’ex compagna di Raoul Bova ha parlato anche della chiacchieratissima rottura e dei ...
Amici Comuni, il matrimonio che fa tremare Raoul Bova su Paramount Plus
Arriva in streaming la commedia di Marco Castaldi che mette a nudo le fragilità di c...
Raoul Bova e Beatrice Arnera finalmente insieme in Tv dopo i gossip sulla coppia: l'annuncio bomba
Dopo i gossip che li vogliono nuova coppia, Raoul Bova e Beatrice Arnera esordiscono...
Ascolti tv ieri (12 febbraio): Raoul Bova e le Olimpiadi schiacciano Striscia, De Martino sopra Scotti, Belén si conferma
Don Matteo trionfa ancora con il 23,2% di share, il tg satirico di Antonio Ricci all...
Ascolti tv ieri (19 febbraio): Raoul Bova dominante, Striscia la Notizia chiude e delude, De Martino volta contro Scotti
Don Matteo trionfa con più di 3 milioni e mezzo di spettatori, il tg satirico di Ant...