Raoul Bova professore in una nuova fiction Rai, ma c'è una brutta notizia per i fan di Don Matteo: il ritorno a Spoleto è lontanissimo Raoul Bova torna in una nuova fiction Rai, ma per rivederlo in Don Matteo bisognerà aspettare ancora a lungo: la svolta

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Raoul Bova non lascia la Rai, ma cambia decisamente banco. Dopo l’esperienza in Don Matteo, nei panni del tormentato Don Massimo, l’attore si prepara infatti a tornare protagonista di una nuova fiction del servizio pubblico: Tutto l’amore che resta, drama in otto episodi prodotto da Rai Fiction e Fabula Pictures. La serie, presentata in anteprima all’Italian Global Series Festival di Rimini e Riccione, porta Bova dentro un ambiente ancora una volta legato alla formazione.

Raoul Bova protagonista in Rai nella prossima stagione delle fiction

La trama della nuova fiction ruota attorno a un liceo inclusivo, dove adolescenza, scuola, disabilità e relazioni si intrecciano attraverso una storia corale. L’attore interpreta il preside dell’istituto, chiamato a confrontarsi quotidianamente con una realtà nella quale l’inclusione non può limitarsi a una parola bella da mettere nei programmi scolastici. La Rai non ha ancora comunicato una data ufficiale di debutto, ma la fiction rientra nella nuova offerta seriale della stagione 2026/2027. La sensazione, dunque, è che il prossimo capitolo televisivo di Bova possa arrivare prima di quanto i fan di Don Matteo possano immaginare. L’attore, recentemente al centro di gossip e rumor sulla sua vita sentimentale, è deciso a proseguire con la sua carriera e i tanti progetti che lo vedranno protagonista. Ci vorrà del tempo prima di rivederlo nei panni di Don Massimo, ma le prime informazioni circa lo sviluppo della nuova stagione della fiction, sono emerse.

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Don Matteo 16, il ritorno di Raoul Bova è ancora lontano

Proprio qui che arriva la parte meno entusiasmante per chi aspetta di rivederlo nei panni di Don Massimo. Se Bova tornerà presto sul piccolo schermo con una nuova storia, per Don Matteo bisognerà invece armarsi di parecchia pazienza. Le riprese della sedicesima stagione inizieranno a giugno 2027, quando il cast tornerà a Spoleto per dare forma ai nuovi episodi. Una tabella di marcia che sposta inevitabilmente in avanti anche la messa in onda: l’appuntamento con la nuova stagione è infatti previsto indicativamente per l’inizio del 2028. Gli affezionati fan della serie, da anni, sono abituati a tempistiche differenti e a un lasso di tempo minore tra una tornata di episodi e l’altra. Raoul Bova sarà ancora protagonista di una fiction Rai, ma non sarà quella che molti spettatori stanno aspettando. Prima ci sarà un nuovo liceo, un nuovo personaggio e una storia diversa. Per ritrovare Don Massimo, invece, bisognerà aspettare ancora parecchio. Il futuro televisivo dell’attore, insomma, è già in movimento. Ma per il ritorno a Spoleto la strada è ancora lunga.

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