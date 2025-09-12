Raoul Bova su Mediaset Infinity con una fiction che tiene col fiato sospeso La terza attesissima stagione della serie amatissima dagli italiani sta per arrivare: ecco cosa vedremo, trama, cast e dove recuperarla in streaming.

Tutto pronto per uno dei ritorni più attesi di sempre: la terza stagione di una fiction amatissima che vede tra i protagonisti anche Raoul Bova, l’attore più chiacchierato del momento. Dopo due stagioni che hanno letteralmente conquistato il pubblico, la famiglia Borghi è pronta a tornare con un nuovo capitolo che già promette suspense, sentimenti forti e colpi di scena. Con un così grande successo, le aspettative per la terza stagione sono davvero alte e ciò che è certo è che non mancheranno sorprese, abbandoni e grandi novità: scopriamo di più.

Buongiorno, Mamma!, trama e cast della terza stagione

In questa terza stagione di Buongiorno, mamma! è quasi Natale, e Guido Borghi ha deciso che è tempo di guardare al futuro: vuole annunciare ai suoi figli la decisione di sposare Laura, la donna che frequenta ormai da tempo. Un annuncio che arriva in un momento in cui tutti stanno cercando di ritrovare un equilibrio e lasciarsi alle spalle un passato travagliato e un evento drammatico che ha lasciato ferite aperte.

Jacopo è all’estero, con sogni e sfide da realizzare. Francesca, rimasta a Bracciano, cerca stabilità mentre costruisce una famiglia accanto al marito Karim. Sole, giovane mamma con la piccola Nina, deve capire la propria strada, nonostante tutti i dubbi. Infine, Michelino (il ‘piccolo’ della famiglia) affronta l’adolescenza con tutte le sue incertezze e battaglie.

Nella nuova stagione vedremo però anche nuove presenze e ritorni importanti: Agata rientra dopo anni di lontananza, mentre Laura si presenta come figura misteriosa, con un passato che la tormenta. Nel cast rivedremo nuovamente Raoul Bova nei panni di Guido Borghi, Beatrice Arnera nel ruolo di Agata, e Ginevra Francesconi ed Elena Funari rispettivamente nei panni di Sole e Francesca Borghi. Tra le new entry della stagione vedremo invece Serena Iansiti, nel ruolo di Laura De Santis, e Thomas Berger Christensen che sostituirà Matteo Oscar Giuggioli nel ruolo di Jacopo.

Buongiorno, Mamma!, tutte le stagioni in streaming su Mediaset Infinity

L’attesa finirà mercoledì 17 settembre 2025, quando la terza stagione di Buongiorno, mamma! approderà in prima serata su Canale 5 e, in contemporanea, in diretta streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity. Ma le buone notizie non finiscono qui, perché nell’attesa di vedere la terza stagione, sempre su Mediaset Infinity è possibile recuperare in streaming anche tutti gli episodi delle stagioni precedenti per chi volesse rivivere o scoprire per la prima volta ciò che accade nell’intricata e misteriosa famiglia Borghi.

