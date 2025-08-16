Raoul Bova interrompe l'esilio mediatico, si rifugia in Puglia per sfuggire al caos: sirenetto al mare con le figlie Un ritorno alla normalità per il celebre attore travolto dal tram tram del gossip. Tra mare e sorrisi, dopo settimane di tensioni mediatiche, torna a farsi vedere.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Dopo un periodo di silenzio e di assenza dai social, Raoul Bova ha scelto di trascorrere qualche giorno al mare in Puglia insieme alle sue figlie. Un ritorno alla normalità, fatto di giornate semplici e di affetto familiare, che segna anche la sua prima uscita pubblica dopo le ultime vicende che lo hanno visto protagonista.

Raoul Bova: il rifugio in Puglia con le figlie

Per ritrovare un po’ di serenità, Bova ha scelto Monopoli, dove è stato fotografato insieme a Luna e Alma. Le immagini mostrano un padre che si lascia andare a risate e giochi con le figlie, dimenticando per qualche ora i problemi esterni. Il mare, le passeggiate sulla spiaggia e i momenti di complicità con le bambine sembrano avergli regalato una parentesi di pace. Proprio in questi giorni l’attore ha festeggiato anche il suo 54esimo compleanno, in un clima decisamente più intimo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le polemiche dopo gli audio diffusi

Nelle scorse settimane l’attore è stato travolto da una bufera mediatica, in seguito alla pubblicazione di messaggi e registrazioni private diffusi da Fabrizio Corona. Al centro della vicenda c’è l’influencer Martina Ceretti, i cui contenuti sono stati resi pubblici da Federico Monzino, amico della ragazza. Da quel momento Bova si è ritrovato esposto a critiche e attenzioni che hanno reso difficile ogni apparizione.

Il fronte familiare con Rocio Munoz Morales

Accanto a queste giornate di vacanza resta però la questione dell’affidamento. Rocío Muñoz Morales avrebbe chiesto l’affido esclusivo delle figlie, mentre Bova, sostenuto dall’ex suocera Annamaria Bernardini De Pace, punta a un affidamento congiunto. Un percorso legale che si annuncia complesso, ma che non sembra scalfire il legame con le sue bambine, sempre al centro delle sue attenzioni.

Il ritorno in pubblico

Questa scelta di mostrarsi nuovamente in pubblico con le figlie, lontano dai palcoscenici e dai set, appare come un segnale chiaro. Vediamo un padre che si mette alle spalle le polemiche e si dedica ai momenti più autentici con la sua famiglia. Una normalità che, forse, rappresenta la risposta più semplice ed efficace alle voci che lo hanno travolto. Il ritorno di Bova davanti agli obiettivi, in un contesto così intimo e familiare, è anche un modo per ribadire che la sua priorità non è tanto difendersi dalle accuse o rincorrere le indiscrezioni, ma proteggere la serenità delle sue figlie. La speranza è che questo equilibrio ritrovato, anche se temporaneo, possa diventare un punto di ripartenza. Non è escluso che nei prossimi mesi Bova torni a confrontarsi con il pubblico attraverso nuovi progetti cinematografici o televisivi, ma per ora sembra aver scelto di concentrarsi solo su ciò che davvero conta: la famiglia.

Potrebbe interessarti anche