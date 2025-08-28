Trova nel Magazine
Libero Magazine

Raoul Bova infatuato di una giovane ragazza al mare: la storia che ha fatto sognare tutti

Dall'iconica scena che ha consacrato Bova come sex symbol, alle location e la straordinaria partecipazione internazionale del cast. Tutti i segreti sul film.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Piccolo grande amore racconta la storia di Sofia (Barbara Snellenburg), giovane principessa erede di un piccolo regno in difficoltà economica, rifiuta un matrimonio combinato e fugge in incognito in Sardegna fingendosi barista. Lì incontra Marco (Raoul Bova), un affascinante istruttore di surf, e tra i due nasce un amore sincero. Quando Sofia viene improvvisamente rapita, Marco la salva in un crescendo di colpi di scena. Nonostante l’inganno del rapimento orchestrato da parenti insidiosi, i due faranno di tutte per ritrovare l’altro e coronare il loro sogno.
Piccolo grande amore va in onda stasera stessa, su Cine 34, alle 23:15.

