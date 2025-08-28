Raoul Bova infatuato di una giovane ragazza al mare: la storia che ha fatto sognare tutti Dall'iconica scena che ha consacrato Bova come sex symbol, alle location e la straordinaria partecipazione internazionale del cast. Tutti i segreti sul film.

Piccolo grande amore racconta la storia di Sofia (Barbara Snellenburg), giovane principessa erede di un piccolo regno in difficoltà economica, rifiuta un matrimonio combinato e fugge in incognito in Sardegna fingendosi barista. Lì incontra Marco (Raoul Bova), un affascinante istruttore di surf, e tra i due nasce un amore sincero. Quando Sofia viene improvvisamente rapita, Marco la salva in un crescendo di colpi di scena. Nonostante l’inganno del rapimento orchestrato da parenti insidiosi, i due faranno di tutte per ritrovare l’altro e coronare il loro sogno.

Piccolo grande amore va in onda stasera stessa, su Cine 34, alle 23:15.

