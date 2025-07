Raoul Bova, Fabrizio Corona annuncia un audio choc che lo accusa di ‘relazione segreta’: cos’è successo L’ex re dei paparazzi ha annunciato un audio esplosivo: Raoul Bova 'avrebbe avuto una relazione clandestina lunga 3 anni con una misteriosa “tentatrice”'.

Dopo dodici anni, sarebbe finita la storia tra Raoul Bova e Rocio Morales. Un’indiscrezione di Gabriele Parpiglia svela che i due si sarebbero detti addio in modo pacifico e che, all’origine di questa decisione, non ci sarebbe alcun tradimento. Inoltre, sempre stando a quanto riferito dal giornalista, i due avrebbero incaricato i rispettivi avvocati di occuparsi non solo delle pratiche che riguardano la gestione dei loro figli ma anche del patrimonio comune. A distanza di giorni, Fabrizio Corona ha sganciato una bomba che riguarda l’attore e che va presa con le pinze perché si sa, non tutti gli scoop e le rivelazioni dell’ex re dei paparazzi si sono rivelate vere. A quanto pare, a sua detta, Bova ‘avrebbe tradito’ Morales con una tentatrice. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Raoul Bova, l’accusa di Fabrizio Corona

Di recente, Fabrizio Corona ha lanciato una pesante accusa contro Raoul Bova. Specifichiamo che va presa con la massima cautela perché non sempre le rivelazioni di Corona si sono rivelate vere, quindi non date nulla di certo. Tornando, alla notizia, l’ex re dei paparazzi nel prossimo episodio del podcast Falsissimo, intitolato Diavoli e Tentatori, in uscita lunedì 21 luglio, parlerà approfonditamente di Temptation Island 2025 e rivelerà un clamoroso scoop su Raoul Bova e la fine della sua relazione con Rocio Morales. Corona sosterrebbe che alla base della rottura ci sarebbe una "tentatrice", una ragazza con cui Bova ‘avrebbe avuto una relazione parallela per anni’. Inoltre, pare che una volta scoperto il tradimento, Rocio avrebbe reagito con forti liti che hanno portato alla rottura. È stato pubblicato un’anteprima dell’audio in cui si sentirebbe la presunta voce di Bova (e specifichiamo che non è detto che sia proprio la sua) rivolgersi alla presunta amante con la frase: "Buongiorno occhi spaccanti"

Nell’annunciare l’anteprima diffusa sui social, Corona ha scritto: "È notizia di questi giorni che la relazione tra Raoul Bova e Rocio Muñoz Morales è finita. La loro storia era nata in un momento delicato: Raoul era ancora sposato con Chiara Giordano, e Rocío è stata – di fatto – la tentatrice che ha spezzato una coppia storica. Oggi, però, il cerchio si chiude: Rocío diventa vittima di un’altra tentatrice. Il caro Don Matteo ha avuto per tre anni una relazione parallela con una tentatrice di questa nuova era social. E ovviamente, abbiamo tutte le prove. Messaggi e audio clamorosi. Lunedì ore 21.00 FALSISSIMO EP 13 – DIAVOLI E TENTATORI. Non siete pronti. Intanto, godetevi questo assaggio."

La crisi tra Bova e Morales

Negli ultimi mesi si erano diffuse voci su una crisi tra Raoul Bova e la compagna Morales. Segnali come l’assenza di foto insieme sui social e la presenza dell’attore a eventi da solo alimentavano i sospetti. Gabriele Parpiglia aveva parlato anche di un’intesa tra Bova e una donna bionda. Nonostante i tentativi di salvare la relazione per il bene delle figlie Luna e Alma, la rottura è diventata definitiva. La loro ultima apparizione pubblica risale a maggio; da allora solo gossip, poi l’annuncio ufficiale della separazione.

