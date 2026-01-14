Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Raoul Bova e Beatrice Arnera finalmente insieme in Tv dopo i gossip sulla coppia: l'annuncio bomba

Dopo i gossip che li vogliono nuova coppia, Raoul Bova e Beatrice Arnera esordiscono insieme in TV: sono i protagonisti del film Amici Comuni

Paramount plus, Raoul Bova e Beatrice Arnera in questo film svelano i misteri dell'amore
Mediaset Infinity

Dopo i gossip che li hanno visti protagonisti nelle ultime settimane, Raoul Bova e Beatrice Arnera sono pronti a mostrarsi fianco a fianco anche in TV. No, non è una conferma della loro tanto chiacchierata relazione, ma il film Amici Comuni, che sarà disponibile in esclusiva su Paramount+ dal 13 Febbraio 2026.

Raoul Bova e Beatrice Arnera protagonisti di Amici Comuni: il trailer del film

Amore, matrimoni improvvisi e coppie in crisi sono al centro della trama del film. Al centro del racconto troviamo infatti Marco e Giulia, uniti da un matrimonio che dura da anni. L’equilibrio della coppia viene però messo a dura prova quando ricevono una notizia alquanto curiosa: la loro amica Veronica sta per sposare Claudio, un ragazzo appena conosciuto. Questa rivelazione funge da catalizzatore, scatenando una spirale di riflessioni e conflitti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Ad interpretare il protagonista di Amici Comuni, Marco, è proprio Raoul Bova, mentre al suo fianco, nei panni di Giulia, c’è l’attrice Francesca Inaudi. Beatrice Arnera – che secondo i recenti gossip sarebbe la nuova fidanzata di Bova dopo la rottura con Rocìo Munoz Morales – interpreta Veronica, l’amica che sta per sposarsi con lo ‘sconosciuto’ Claudio, che è interpretato da Luca Vecchi.

Ad accompagnare l’annuncio dell’uscita del film diretto da Marco Castaldi è il primo trailer (che trovate qui), che mostra la coppia interpretata da Bova e Inaudi sconvolta e spiazzata dall’annuncio dato loro dall’amica Arnera: "Io e Claudio ci sposiamo". Questo dà il via ad una serie di indagini sulla natura reale di questo matrimonio così affrettato.

Problemi di coppia e momenti di riflessione: i dettagli del film

Il film si prospetta esilarante e ricco di colpi di scena, ma anche di momenti di profonda riflessione sui temi dell’amore e del rapporto di coppia. La fotografia di Amici Comuni è affidata a Vito Frangione, il montaggio a Michelangelo Garrone, la scenografia è di Gianni Brugnoli mentre i costumi sono curati da Dominique Christine Brunet.

Per quanto riguarda il regista Marco Castaldi, ricordiamo che, nella sua carriera, ha spaziato tra webserie di successo, cortometraggi pluripremiati e cinema d’autore. Con i lungometraggi ha però esordito solo nel 2020 con il film Nel bagno delle donne, interpretato da Luca Vecchi e Daphne Scoccia, lo stesso Vecchi che ora troviamo protagonista in Amici Comuni.

Potrebbe interessarti anche

Paramount plus, Raoul Bova e Beatrice Arnera in questo film svelano i misteri dell'amore

Raoul Bova e Beatrice Arnera svelano i misteri dell'amore: la svolta della coppia

Marco Castaldi dirige un dramma romantico sull'amore, l'amicizia, i problemi irrisol...
raul-bova

Don Matteo, Raoul Bova con Beatrice Arnera sul set: il gesto (inaspettato) della troupe

Raoul Bova accoglie Beatrice Arnera sul set di Don Matteo: la coppia felice tra sorr...
Raoul Bova

Raoul Bova, addio a Rocío e nuovo amore con Arnera: “Era finita da tempo, con Beatrice ci stiamo lavorando”

L'attore di Don Matteo ha parlato in una lunga intervista delle ultime vicende che l...
Beatrice Arnera

Beatrice Arnera, messaggi d’odio e insulti social per la relazione con Raoul Bova: la denuncia dell’attrice

L’attrice si è lasciata andare a un duro sfogo sui social attraverso il quale ha den...
Andrea Iannone - Rocio Munoz Morales

Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales insieme: esplode il gossip. Cosa ha fatto Elodie

Il pilota motociclistico e l’attrice ex compagna di Raoul Bova sono stati paparazzat...
Stefano De Martino ha una nuova fidanzata

Affari Tuoi, faccia a faccia De Martino e Raoul Bova dopo i rumors su Stefano e Rocio Morales: cosa succede

Affari Tuoi speciale Lotteria Italia riunisce Stefano De Martino e Raoul Bova: tra o...
Rocio Munoz Morales

Rocío Muñoz Morales, nuovo amore all’orizzonte dopo Bova. Chi è il manager che l’ha stregata

L'ex dell'attore sarebbe stata avvistata in dolce compagnia alla presentazione del s...
Raoul Bova

Raoul Bova, prove d’amore con Beatrice Arnera: la passeggiata a Roma e i rumor sulla nuova coppia

L'attore è stato paparazzato nella capitale in compagnia della collega. Sarebbero st...
Raoul Bova - Beatrice Arnera

Raoul Bova e Beatrice Arnera sempre più vicini: le nuove foto non lasciano dubbi (c’entra Don Matteo)

I due attori, colleghi sul set di ‘Buongiorno, mamma!’, sono stati nuovamente papara...

Lucart

Aziende virtuose

Ecco la leader globale della sostenibilità

LEGGI

Personaggi

Rocío Muñoz Morales

Rocío Muñoz Morales
Raniero Monaco di Lapio

Raniero Monaco di Lapio
Francesco Petit

Francesco Petit
Kiefer Sutherland

Kiefer Sutherland

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963