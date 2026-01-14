Raoul Bova e Beatrice Arnera finalmente insieme in Tv dopo i gossip sulla coppia: l'annuncio bomba Dopo i gossip che li vogliono nuova coppia, Raoul Bova e Beatrice Arnera esordiscono insieme in TV: sono i protagonisti del film Amici Comuni

Dopo i gossip che li hanno visti protagonisti nelle ultime settimane, Raoul Bova e Beatrice Arnera sono pronti a mostrarsi fianco a fianco anche in TV. No, non è una conferma della loro tanto chiacchierata relazione, ma il film Amici Comuni, che sarà disponibile in esclusiva su Paramount+ dal 13 Febbraio 2026.

Raoul Bova e Beatrice Arnera protagonisti di Amici Comuni: il trailer del film

Amore, matrimoni improvvisi e coppie in crisi sono al centro della trama del film. Al centro del racconto troviamo infatti Marco e Giulia, uniti da un matrimonio che dura da anni. L’equilibrio della coppia viene però messo a dura prova quando ricevono una notizia alquanto curiosa: la loro amica Veronica sta per sposare Claudio, un ragazzo appena conosciuto. Questa rivelazione funge da catalizzatore, scatenando una spirale di riflessioni e conflitti.

Ad interpretare il protagonista di Amici Comuni, Marco, è proprio Raoul Bova, mentre al suo fianco, nei panni di Giulia, c’è l’attrice Francesca Inaudi. Beatrice Arnera – che secondo i recenti gossip sarebbe la nuova fidanzata di Bova dopo la rottura con Rocìo Munoz Morales – interpreta Veronica, l’amica che sta per sposarsi con lo ‘sconosciuto’ Claudio, che è interpretato da Luca Vecchi.

Ad accompagnare l’annuncio dell’uscita del film diretto da Marco Castaldi è il primo trailer (che trovate qui), che mostra la coppia interpretata da Bova e Inaudi sconvolta e spiazzata dall’annuncio dato loro dall’amica Arnera: "Io e Claudio ci sposiamo". Questo dà il via ad una serie di indagini sulla natura reale di questo matrimonio così affrettato.

Problemi di coppia e momenti di riflessione: i dettagli del film

Il film si prospetta esilarante e ricco di colpi di scena, ma anche di momenti di profonda riflessione sui temi dell’amore e del rapporto di coppia. La fotografia di Amici Comuni è affidata a Vito Frangione, il montaggio a Michelangelo Garrone, la scenografia è di Gianni Brugnoli mentre i costumi sono curati da Dominique Christine Brunet.

Per quanto riguarda il regista Marco Castaldi, ricordiamo che, nella sua carriera, ha spaziato tra webserie di successo, cortometraggi pluripremiati e cinema d’autore. Con i lungometraggi ha però esordito solo nel 2020 con il film Nel bagno delle donne, interpretato da Luca Vecchi e Daphne Scoccia, lo stesso Vecchi che ora troviamo protagonista in Amici Comuni.

