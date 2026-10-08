Raoul Bova si confessa su Beatrice Arnera: “Ora custodisco i legami veri”. E svela l’insegnamento (fondamentale) di mamma Rosa In una recente intervista, l'attore si è aperto sul nuovo inizio dopo la rottura della relazione con Rocío Muñoz Morales. Tra amore, figli e riflessioni personali.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Raoul Bova è cambiato. Complice un anno turbolento, che ha visto la rottura burrascosa con Rocío Muñoz Morales e l’inizio della relazione con Beatrice Arnera, altrettanto chiacchierata. A raccontare tutto questo, più o meno esplicitamente, ci ha pensato lo stesso attore in un’intervista al settimanale Diva e Donna. Tra nuovi propositi, lezioni imparate (soprattutto) in amore, e un insegnamento della mamma Rosa, scomparsa nel 2019, che ha fatto da bussola a Bova negli ultimi tempi. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Raoul Bova, il nuovo inizio dopo Rocío Muñoz Morales e la lezione di mamma Rosa

"Scegliere la propria felicità non significa amare meno gli altri". È questo il mantra trasmesso da mamma Rosa a Raoul Bova, come ha spiegato l’attore 55enne nella sua lunga chiacchierata con Diva e Donna. Dopo un anno per certi versi complicatissimo, Bova è ripartito da nuove certezze e vecchi insegnamenti, facendo tesoro di quello che gli è successo. "A volte", ha continuato, "per paura di ferire o di perdere l’amore delle persone che amiamo, rimaniamo fermi in situazioni che non ci appartengono più. Nell’ultimo anno le parole di mia madre mi sono tornate in mente molte volte e mi hanno aiutato".

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La separazione da Rocío Muñoz Morales, sua compagna dal 2013, è stata indubbiamente traumatica. Eppure il protagonista di Don Matteo sembra aver metabolizzato nel miglior modo possibile la vicenda: "Ho capito che si può attraversare anche un cambiamento doloroso cercando di rimanere fedeli a se stessi, senza smettere di essere padre, senza smettere di amare. Questa è la cosa più importante. I rapporti veri possono cambiare forma e attraversare momenti difficili, ma se l’amore è autentico non svanisce".

La confessione di Raoul Bova su Beatrice Arnera

Adesso accanto a Bova c’è Beatrice Arnera, a cui l’attore allude senza entrare nei dettagli. "Oggi desidero custodire soprattutto i legami nei quali c’è verità", spiega a Diva e Donna, "con i miei figli, con la mia famiglia e con le persone che mi sono state accanto nei momenti più complicati. Con il tempo impari che non tutto ciò che perdi, è una perdita e che non tutto ciò che resta, deve rimanere uguale a prima".

E ancora: "Alcuni rapporti cambiano, alcuni finiscono, altri diventano ancora più profondi. Per me costruire oggi significa cercare serenità e autenticità. Significa continuare a credere nell’amore, nonostante le delusioni e le ferite, perché la cosa più triste sarebbe permettere a ciò che ci ha fatto male di toglierci la capacità di amare".

Nelle parole di Raoul Bova resta spazio anche per i figli, quattro, avuti dalle precedenti relazioni con Rocío e Chiara Giordano. "Sto ancora imparando a essere genitore", conclude candidamente. "Ho capito che significa esserci senza occupare tutto lo spazio, far sapere ai propri figli che ci sei senza pretendere di decidere al posto loro. Amare davvero un figlio significa dargli radici abbastanza forti per sapere da dove viene, ma anche la libertà di scegliere dove vuole andare". Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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