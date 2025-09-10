Raoul Bova, chi è il figlio Francesco con lui in Don Matteo: la carriera da dj e la svolta come attore Il secondogenito del protagonista della fiction sarà accanto al padre nel ruolo di infermiere: tutto su di lui.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Nella 15esima stagione di Don Matteo non ci sarà solo un Bova ma ben due. Il celebre Raoul, protagonista della serie nei panni di Don Massimo, avrà accanto anche suo figlio Francesco in questo nuovo capitolo della fiction. Le riprese sono iniziate da poche settimane in quel di Spoleto, e la messa in onda è prevista per il 2026, ma intanto dal set arrivano i primi spoiler. Secondo l’indiscrezione riportata da Chi Magazine, il 24enne, figlio dell’attore e della sua ex moglie Chiara Giordano, debutterà in tv proprio accanto a papà Bova senior. Francesco è stato fotografato durante le prime riprese di Don Matteo 15, e il suo ruolo sarà quello di un infermiere, una piccola parte, quasi da comparsa, ma che conta come il suo debutto nel mondo del piccolo schermo.

Francesco Bova, chi è il figlio di Raoul e dell’ex moglie Chiara Giordano: la carriera da dj

Francesco Bova, classe 2001, è il secondogenito di Raoul Bova e dell’ex moglie, la veterinaria Chiara Giordano. Il primo figlio della coppia è Alessandro Leon, laureato allo IED, con una specializzazione in illustrazione digitale. Francesco, invece, ha da sempre manifestato il suo amore per la musica, e in questo settore lavora come deejay: "La musica è sempre stato il mio sogno da quando ero piccolo e continua ad esserlo ancora oggi", spiegò in un’intervista a Granelli, su Youtube.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dopo aver studiato presso il Catalyst – Institute for Creative Arts and Technology, si è laureato nell’ottobre 2024, e nel 2021 ha vinto un premio per la miglior musica al Top Indie Film Festival. Pubblicato il suo primo singolo ‘Thyra‘, ha voluto sperimentare anche nel mondo della recitazione. Lo vedremo debuttare, infatti, accanto al padre Raoul Bova nella serie Don Matteo 15, dove avrà un piccolo ruolo come infermiere.

Francesco e Raoul Bova: il rapporto padre – figlio dopo la separazione

"Con i miei figli più grandi c’è un rapporto di grande apertura e complicità", raccontava Raoul Bova, parlando di Alessandro Leo e Francesco. L’attore e la mamma dei due ragazzi, Chiara Giordano, si separarono dopo 13 anni di matrimonio, e non fu certo facile. "I ragazzi erano adolescenti e hanno dovuto fare un percorso, vivere i momenti di rabbia, di tristezza, anche di disillusione, mi impegnavo a stargli vicino e fargli capire che erano non importanti, ma di più. Erano importanti quanto le mie due figlie", sottolineava Bova, riferendosi anche al rapporto con le due bambine, Luna e Alma, avute dalla sua seconda relazione, quella con Rocio Munoz Morales.

Potrebbe interessarti anche