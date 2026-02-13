Raoul Bova e Beatrice Arnera, prima uscita pubblica per il film ‘Amici comuni’: “Il cellulare è il terzo incomodo” I due attori, da un po' di tempo insieme anche nella vita, sono apparsi ufficialmente in pubblico per presentare il loro ultimo film.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Di Raoul Bova e Beatrice Arnera negli ultimi mesi se n’è parlato veramente tanto, nonostante i due abbiano cercato di rimanere nell’ombra il più possibile. Ora, però, è finalmente arrivata la loro prima apparizione pubblica ufficiale in occasione della presentazione di Amici comuni, la commedia romantica diretta da Marco Castaldi che ha debuttato proprio oggi sulla piattaforma Paramount+. Un evento attesissimo non solo per il valore cinematografico del progetto, ma anche perché Bova e Arnera, protagonisti sullo schermo e ormai legati anche nella vita privata¸ hanno presenziato per la prima volta come coppia: scopriamo di più.

Amici comuni, le parole di Raoul Bova: "Essere vulnerabili è rivoluzionario"

Nel corso della presentazione del film Amici comuni, Raoul Bova ha colto l’occasione per riflettere, con la sua nuova compagna al fianco, su relazioni, fragilità e autenticità, attraverso parole che sembrano riflettersi tanto nella trama del film quanto nelle loro recenti vicissitudini sentimentali.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Essere vulnerabili è rivoluzionario. Un atto di sincerità, di necessità. L’ansia della performance crea immagini non vere che diventano gabbie. È anche il motivo per il quale tante coppie non funzionano, a un certo punto non ce la fai più, escono fuori le verità. Anche le fragilità devono entrare nella relazione, renderebbe tutto molto più semplice. Il telefono è il terzo incomodo in una coppia. In camera da letto ci sei tu, l’altra persona e i telefoni", ha sottolineato Raoul Bova, come riporta il Corriere della Sera.

Parole cariche di introspezione che arrivano dopo un periodo nel quale entrambi hanno affrontato pubblicamente la fine di relazioni precedenti e il difficile percorso del loro amore sotto gli occhi dei fan e dei media.

Amici comuni, la trama del film con Raoul Bova e Beatrice Arnera

Il film Amici comuni parla proprio di relazioni contemporanee, amicizie che si intrecciano e sentimenti che vengono messi alla prova. Al centro della trama ci sono due coppie: Marco e Giulia, sposati da anni, e Veronica e Claudio, felici ma insieme da poco. La notizia di un imminente matrimonio e confessioni inaspettate innescano una spirale emotiva di desideri inespressi, gelosie, ferite e segreti. La commedia invita lo spettatore a interrogarsi sul significato dell’amore oggi, su come le relazioni si evolvano e su quanto sia difficile vivere con autenticità e senza maschere. Oltre a Raoul Bova e Beatrice Arnera, nel cast troviamo anche Francesca Inaudi e Luca Vecchi. Un film da oggi disponibile sulla piattaforma streaming Paramount+.

Potrebbe interessarti anche