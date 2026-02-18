Raoul Bova e Beatrice Arnera, svolta e trasloco d’amore (ma Rocío Muñoz Morales punge) La nuova coppia si prepara alla convivenza, mentre l’attrice spagnola manda una pungente frecciatina al suo ex: ecco nel dettaglio cosa sta accadendo.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Raoul Bova e Beatrice Arnera, insieme ormai da qualche mese, sembrerebbero davvero fare sul serio. Dopo la loro prima apparizione di coppia in pubblico, avvenuta in occasione della presentazione del film Amici comuni, Beatrice e Raoul sono stati paparazzati dal noto settimanale Chi in una circostanza ben precisa: durante la ricerca della loro nuova casa. Questo, mentre l’attrice spagnola Rocío Muñoz Morales, ex di Bova, continua a inviare pungenti frecciate. Scopriamo tutti i dettagli.

Raoul Bova e Beatrice Arnera alla ricerca di una casa: trasloco d’amore

Ebbene sì, secondo le ultime indiscrezioni Raoul Bova e Beatrice Arnera starebbero cercando casa insieme. A dare la notizia è il settimanale Chi, il quale ha paparazzato la coppia intenta a visitare un appartamento a Roma, e in particolare "in una delle zone più desiderate". Da quanto riportato, Raoul e Beatrice sarebbero stati avvistati in compagnia di alcuni consulenti proprio durante il sopralluogo della casa, con Bova che si sarebbe soffermato a controllare in particolar modo la vista del balcone "forse per valutare il panorama o per capire il livello di privacy. Un tema molto caro a Bova che negli anni ha sempre scelto case riparate, anche in luoghi meno battuti".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Insomma, i due sembrerebbero fare proprio sul serio, pronti a iniziare una nuova vita insieme. Lo stesso settimanale ha concluso il suo servizio affermando: "Beatrice ha già conosciuto la famiglia del compagno, a partire dalla sorella di Raoul, Tiziana. E, vedendo queste immagini, sembra che siamo già arrivati a un livello successivo". Dopo un periodo molto burrascoso per entrambi, costellato soprattutto da forti tensioni con gli ex partner e critiche talvolta molto dure, la coppia sembrerebbe aver finalmente ritrovato un briciolo di serenità.

Rocío Muñoz Morales punge l’ex Raoul Bova

E mentre Raoul Bova appare deciso ad iniziare un nuovo percorso di vita accanto a Beatrice Arnera, l’ex compagna Rocío Muñoz Morales non si tira certo indietro nel lanciare qualche pungente frecciatina. Di recente, l’attrice spagnola è stata intervistata da Vanity Fair e proprio in questa occasione ha affermato: "Se quell’uomo è più bambino dei propri figli, sicuramente li allontana, perché entra in competizione; se l’uomo è uomo, si completa. Per me è sempre molto importante ricordarmi che prima dei figli c’era la coppia e loro sono il frutto di qualcosa di bello". Una frase che ovviamente non è passata inosservata, ed è stata interpretata da molti come una pungente frecciata diretta proprio a Raoul Bova.

Potrebbe interessarti anche