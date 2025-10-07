Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Raoul Bova e Beatrice Arnera sempre più vicini: le nuove foto non lasciano dubbi (c’entra Don Matteo)

I due attori, colleghi sul set di ‘Buongiorno, mamma!’, sono stati nuovamente paparazzati insieme: ecco nel dettaglio cosa sta accadendo.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Nelle ultime settimane non si parla d’altro: dopo il difficile periodo dettato dal caso mediatico che lo ha visto protagonista e la dura separazione dalla storica compagna Rocio Munoz Morales, l’attore Raoul Bova sembrerebbe essersi avvicinato alla collega Beatrice Arnera. I due sono stati visti più volte insieme in atteggiamenti particolarmente affettuosi, e da questo sono nate le prime ipotesi sulla possibilità che tra i due attori vi sia qualcosa in più di una semplice amicizia. Senza contare che, negli ultimi giorni, Raoul e Beatrice sono stati nuovamente paparazzati insieme in un luogo davvero particolare: scopriamo di più.

Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme a Spoleto: le foto non lasciano dubbi

Le ultime indiscrezioni su Raoul Bova e Beatrice Arnera arrivano direttamente dal noto settimanale Diva e Donna, che sui profili social ufficiali ha anticipato alcune immagini in esclusiva dei due attori. "Weekend a Spoleto per Raoul Bova che sta girando i nuovi episodi di ‘Don Matteo’: con lui c’è la collega Beatrice Arnera con cui sembra particolarmente in sintonia", si legge nella didascalia del post in accompagnamento a due foto che ritraggono i due attori prima per le strade di Spoleto e poi intenti ad entrare nel portone di un alloggio, che potrebbe proprio essere la casa in cui Raoul Bova alloggia durante le riprese della serie.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Se la presenza di Raoul Bova a Spoleto non sorprende, considerando che l’attore è attualmente impegnato sul set della nuova stagione di Don Matteo che lo vedrà nuovamente nei panni di Don Massimo, la presenza di Beatrice Arnera racconta invece qualcosa in più. La giovane attrice potrebbe infatti aver seguito Bova proprio in virtù della nascita di un nuovo amore, nonostante i due diretti interessati non si siano ancora espressi al riguardo, confermando o smentendo la notizia. Certamente, la loro assidua frequentazione di questo periodo tende a non lasciare molti dubbi.

Beatrice Arnera e la rottura con Andrea Pisani

In tutto ciò, è bene sottolineare che sia Raoul Bova che Beatrice Arnera ad oggi sembrerebbero essere liberi da altri legami. Da un lato, Bova ha da poco affrontato la separazione definitiva con la storica compagna Rocio Munoz Morales e, dall’altro lato, Beatrice aveva annunciato proprio qualche settimana fa la separazione dallo storico compagno Andrea Pisani, padre della figlia Matilde nata nel 2024. A cuore libero, i due attori potrebbero dunque aver trovano l’uno nell’altra un grande supporto, arrivando a costruire qualcosa in più di una semplice amicizia tra colleghi di set.

Potrebbe interessarti anche

Chi è Francesco il figlio di Raoul Bova

Raoul Bova, chi è il figlio Francesco con lui in Don Matteo: la carriera da dj e la svolta come attore

Il secondogenito del protagonista della fiction sarà accanto al padre nel ruolo di i...
Raoul Bova

Don Matteo 15, Raoul Bova a Spoleto dopo lo scandalo: partono le riprese con Diletta Leotta

La quindicesima stagione della fiction Rai farà tappa nella cittadina umbra dall'8 s...
Don Matteo 15 - Raoul Bova

Don Matteo presto in tv con una nuova stagione: Raoul Bova torna sul set dopo lo scandalo con una super new entry

L’attore riprenderà le registrazioni della serie a Spoleto a partire dal prossimo lu...
Raoul Bova

Raoul Bova, tutta la verità su Rocío Morales in tv: bordate e confessioni in arrivo. Dove e quando

Dopo il caos mediatico per il caso Corona-Ceretti e la fine del matrimonio l’attore ...
Don Matteo - Terence Hill - Raoul Bova

Raoul Bova 'fuori' da Don Matteo, “torna Terence Hill”: l’ipotesi clamorosa dopo il caso

A seguito del caso mediatico e giudiziario emerso nelle ultime settimane, l’attore p...
Raoul Bova

Raoul Bova parla (finalmente) dopo lo scandalo con Rocio Munoz Morales: “Non ha provocato dolore solo a me, questo è imperdonabile”

L’attore ha finalmente deciso di rompere il silenzio dopo il caso mediatico che lo h...
Raoul Bova

Caso Bova, Raoul sparisce e diserta una premiazione: “Mancanza di rispetto”. Nuovi retroscena

Dopo la bufera mediatica che si è scagliata su di lui, l’attore ha deciso di rimaner...
Raoul Bova - Buongiorno Mamma

Raoul Bova su Mediaset Infinity con una fiction che tiene col fiato sospeso

La terza attesissima stagione della serie amatissima dagli italiani sta per arrivare...
Raoul Bova resta nel cast di Don Matteo

Raoul Bova, deciso il suo futuro in ‘Don Matteo’: la scelta (giusta) di Rai e Lux Vide

Smentite le le indiscrezioni su un possibile addio: Raoul Bova sarà ancora Don Massi...

HeyLight

Vacanze per tutti

Nuove soluzioni di pagamento semplici e immediati

LEGGI

Personaggi

Chiara Giordano

Chiara Giordano
Martina Ceretti

Martina Ceretti
Ginevra Francesconi

Ginevra Francesconi
Raoul Bova

Raoul Bova

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963