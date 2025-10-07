Raoul Bova e Beatrice Arnera sempre più vicini: le nuove foto non lasciano dubbi (c’entra Don Matteo) I due attori, colleghi sul set di ‘Buongiorno, mamma!’, sono stati nuovamente paparazzati insieme: ecco nel dettaglio cosa sta accadendo.

Nelle ultime settimane non si parla d’altro: dopo il difficile periodo dettato dal caso mediatico che lo ha visto protagonista e la dura separazione dalla storica compagna Rocio Munoz Morales, l’attore Raoul Bova sembrerebbe essersi avvicinato alla collega Beatrice Arnera. I due sono stati visti più volte insieme in atteggiamenti particolarmente affettuosi, e da questo sono nate le prime ipotesi sulla possibilità che tra i due attori vi sia qualcosa in più di una semplice amicizia. Senza contare che, negli ultimi giorni, Raoul e Beatrice sono stati nuovamente paparazzati insieme in un luogo davvero particolare: scopriamo di più.

Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme a Spoleto: le foto non lasciano dubbi

Le ultime indiscrezioni su Raoul Bova e Beatrice Arnera arrivano direttamente dal noto settimanale Diva e Donna, che sui profili social ufficiali ha anticipato alcune immagini in esclusiva dei due attori. "Weekend a Spoleto per Raoul Bova che sta girando i nuovi episodi di ‘Don Matteo’: con lui c’è la collega Beatrice Arnera con cui sembra particolarmente in sintonia", si legge nella didascalia del post in accompagnamento a due foto che ritraggono i due attori prima per le strade di Spoleto e poi intenti ad entrare nel portone di un alloggio, che potrebbe proprio essere la casa in cui Raoul Bova alloggia durante le riprese della serie.

Se la presenza di Raoul Bova a Spoleto non sorprende, considerando che l’attore è attualmente impegnato sul set della nuova stagione di Don Matteo che lo vedrà nuovamente nei panni di Don Massimo, la presenza di Beatrice Arnera racconta invece qualcosa in più. La giovane attrice potrebbe infatti aver seguito Bova proprio in virtù della nascita di un nuovo amore, nonostante i due diretti interessati non si siano ancora espressi al riguardo, confermando o smentendo la notizia. Certamente, la loro assidua frequentazione di questo periodo tende a non lasciare molti dubbi.

Beatrice Arnera e la rottura con Andrea Pisani

In tutto ciò, è bene sottolineare che sia Raoul Bova che Beatrice Arnera ad oggi sembrerebbero essere liberi da altri legami. Da un lato, Bova ha da poco affrontato la separazione definitiva con la storica compagna Rocio Munoz Morales e, dall’altro lato, Beatrice aveva annunciato proprio qualche settimana fa la separazione dallo storico compagno Andrea Pisani, padre della figlia Matilde nata nel 2024. A cuore libero, i due attori potrebbero dunque aver trovano l’uno nell’altra un grande supporto, arrivando a costruire qualcosa in più di una semplice amicizia tra colleghi di set.

