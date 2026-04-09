Raoul Bova e Beatrice Arnera, l’indizio sulla rottura: cos’è successo. L’indiscrezione
La storia d’amore tra l’attore e la ex compagna di Andrea Pisani rischerebbe di essere arrivato già al capolinea: perché e tutti i dettagli sul retroscena
Raoul Bova e Beatrice Arnera si sono lasciati? Questa è la voce che rischerebbe di scuotere il mondo del gossip. Stando a un’indiscrezione, infatti, la relazione tra l’attore e l’ex compagna di Andrea Pisani sarebbe già arrivata al capolinea e si potrebbe risalite a un indizio sulla (presunta) rottura anche sui social. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.
Raoul Bova e Beatrice Arnera si sono lasciati: il rumor (e l’indizio social)
A diffondere il rumor è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, rilanciando la segnalazione di una fonte anonima: Raoul Bova e Beatrice Arnera si sarebbero lasciati, ma non è tutto. Il (presunto) addio sarebbe stato tutt’altro che sereno e la rottura sarebbe arrivata in seguito a una pesante lite tra l’attore romano e l’attrice piemontese. Al momento – è bene ribadirlo – si tratta puramente di un’indiscrezione nè confermata nè smentita, tantomeno dai diretti interessati.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Ad alimentare i dubbi, tuttavia, ci sarebbe anche un ulteriore indizio ‘social’. Beatrice Arnera ha infatti recentemente cancellato tutti i contenuti del suo profilo Instagra, dai post alle storie in evidenza. Il gesto ha ovviamente acceso il gossip, con tanti follower che hanno visto in questa scelta la volontà di ‘ripartire da zero’, magari proprio a causa della presunta crisi con Bova. Più probabile che l’attrice abbia voluto semplicemente fare ‘piazza pulita’ in seguito a una sorta di shitstorm di cui era stata vittima, eliminando in un solo colpo tutti i commenti degli hater che l’avevano presa di mira dopo la notizia della sua nuova relazione.
La (presunta) rottura che rischia di infiammare il mondo del gossip: perché
Sebbene si tratti solo di un rumor, la presunta rottura tra Raoul Bova e Beatrice Arnera potrebbe fare discutere e a lungo. Quel che è certo, infatti, è che se la coppia fosse effettivamente arrivata al capolinea si tratterebbe di una rottura abbastanza clamorosa. Il motivo? Innanzitutto la notizia arriverebbe come un fulmine a ciel sereno (secondo alcune voci poche settimane fa si parlava già di ‘prove di convivenza’), ma soprattutto la relazione tra l’attore romano e l’attrice piemontese era arrivata dopo due chiacchieratissime separazioni. Raoul Bova era finito nella bufera mediatica per gli audio diffusi da Fabrizio Corona e la rottura con Rocio Munoz Morales; Beatrice Arnera era stata invece accusata dall’ex Andrea Pisani, che sosteneva di avere scoperto della relazione con Bova soltanto dai giornali.
Potrebbe interessarti anche
Raoul Bova, Andrea Pisani non lo perdona: attacco perfido a Le Iene su Beatrice Arnera (e l'età). Cosa ha detto
Il comico, ospite nel programma di Italia1, ha commentato alcuni messaggi degli hate...
Raoul Bova e Beatrice Arnera, trasloco d’amore e convivenza (ma Rocío Muñoz Morales punge ancora)
La nuova coppia si prepara alla convivenza, mentre l’attrice spagnola manda una pung...
Beatrice Arnera, gli insulti e le minacce (choc) dopo Raoul Bova: “Mi invitavano al suicidio”
L'attrice è tornata sulle difficoltà degli ultimi mesi, sfogandosi per la tempesta m...
Raoul Bova e Beatrice Arnera, prima uscita pubblica per il film ‘Amici comuni’: “Il cellulare è il terzo incomodo”
I due attori, da un po' di tempo insieme anche nella vita, sono apparsi ufficialment...
Raoul Bova e Beatrice Arnera finalmente insieme in Tv dopo i gossip sulla coppia: l'annuncio bomba
Dopo i gossip che li vogliono nuova coppia, Raoul Bova e Beatrice Arnera esordiscono...
Raoul Bova, prove d’amore con Beatrice Arnera: la passeggiata a Roma e i rumor sulla nuova coppia
L'attore è stato paparazzato nella capitale in compagnia della collega. Sarebbero st...
Raoul Bova e Beatrice Arnera sempre più affiatati, ora condividono (quasi) tutto: i due attori insieme per Paramount+
Tutto quello che dobbiamo sapere sul film diretto da Marco Castaldi; nel cast anche ...
Raoul Bova e Beatrice Arnera svelano i misteri dell'amore: la svolta della coppia
Marco Castaldi dirige un dramma romantico sull'amore, l'amicizia, i problemi irrisol...