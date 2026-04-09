Raoul Bova e Beatrice Arnera, l’indizio sulla rottura: cos’è successo. L’indiscrezione La storia d’amore tra l’attore e la ex compagna di Andrea Pisani rischerebbe di essere arrivato già al capolinea: perché e tutti i dettagli sul retroscena

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Raoul Bova e Beatrice Arnera si sono lasciati? Questa è la voce che rischerebbe di scuotere il mondo del gossip. Stando a un’indiscrezione, infatti, la relazione tra l’attore e l’ex compagna di Andrea Pisani sarebbe già arrivata al capolinea e si potrebbe risalite a un indizio sulla (presunta) rottura anche sui social. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Raoul Bova e Beatrice Arnera si sono lasciati: il rumor (e l’indizio social)

A diffondere il rumor è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, rilanciando la segnalazione di una fonte anonima: Raoul Bova e Beatrice Arnera si sarebbero lasciati, ma non è tutto. Il (presunto) addio sarebbe stato tutt’altro che sereno e la rottura sarebbe arrivata in seguito a una pesante lite tra l’attore romano e l’attrice piemontese. Al momento – è bene ribadirlo – si tratta puramente di un’indiscrezione nè confermata nè smentita, tantomeno dai diretti interessati.

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Ad alimentare i dubbi, tuttavia, ci sarebbe anche un ulteriore indizio ‘social’. Beatrice Arnera ha infatti recentemente cancellato tutti i contenuti del suo profilo Instagra, dai post alle storie in evidenza. Il gesto ha ovviamente acceso il gossip, con tanti follower che hanno visto in questa scelta la volontà di ‘ripartire da zero’, magari proprio a causa della presunta crisi con Bova. Più probabile che l’attrice abbia voluto semplicemente fare ‘piazza pulita’ in seguito a una sorta di shitstorm di cui era stata vittima, eliminando in un solo colpo tutti i commenti degli hater che l’avevano presa di mira dopo la notizia della sua nuova relazione.

La (presunta) rottura che rischia di infiammare il mondo del gossip: perché

Sebbene si tratti solo di un rumor, la presunta rottura tra Raoul Bova e Beatrice Arnera potrebbe fare discutere e a lungo. Quel che è certo, infatti, è che se la coppia fosse effettivamente arrivata al capolinea si tratterebbe di una rottura abbastanza clamorosa. Il motivo? Innanzitutto la notizia arriverebbe come un fulmine a ciel sereno (secondo alcune voci poche settimane fa si parlava già di ‘prove di convivenza’), ma soprattutto la relazione tra l’attore romano e l’attrice piemontese era arrivata dopo due chiacchieratissime separazioni. Raoul Bova era finito nella bufera mediatica per gli audio diffusi da Fabrizio Corona e la rottura con Rocio Munoz Morales; Beatrice Arnera era stata invece accusata dall’ex Andrea Pisani, che sosteneva di avere scoperto della relazione con Bova soltanto dai giornali.

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