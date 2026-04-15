Raoul Bova e Beatrice Arnera, dopo le voci sulla rottura arrivano le foto che smentiscono la crisi: visti baciarsi a Roma Dopo giorni di indiscrezioni insistenti, nuove immagini scattate a Roma raccontano una storia completamente diversa tra Bova e Arnera, fatta di complicità, baci appassionati e sintonia.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Negli ultimi giorni il gossip aveva iniziato a correre veloce, alimentato da voci che parlavano di una rottura improvvisa tra Raoul Bova e Beatrice Arnera. Qualcuno si era già spinto a parlare di addio, qualcun altro aveva ipotizzato incomprensioni insanabili. E invece sono state le immagini a rimettere ogni cosa al suo posto. Le fotografie pubblicate da Diva e Donna hanno mostrato i due attori tra le vie di Roma in atteggiamenti che non lasciano spazio a interpretazioni alternative: abbracci stretti, sorrisi complici e baci scambiati senza esitazione.

Raoul Bova e Beatrice Arnera: baci romantici a Roma

Altro che maretta o silenzi sospetti. Gli scatti mostrano i due camminare fianco a fianco per le strade della Capitale, incurante degli sguardi e probabilmente consapevole che mostrarsi alla luce del sole sarebbe stato il modo più diretto per mettere a tacere ogni illazione. Si vedono Raoul e Beatrice baciarsi sulla bocca con trasporto, in quella che appare a tutti gli effetti una scena quotidiana. Nessuna crisi, anzi: la sensazione è quella di un legame che, pur giovane, sta cercando di consolidarsi lontano dalle etichette frettolose. Se all’inizio si era parlato di semplice flirt, oggi appare evidente che la relazione abbia assunto contorni più definiti. Non si tratta più di un’indiscrezione estiva, ma di una storia che va avanti da mesi e che entrambi sembrano intenzionati a vivere.

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Le parole, le frecciatine e il passato sentimentale di entrambi

Nel frattempo, il passato sentimentale di entrambi ha continuato a fare rumore. Da un lato la fine della lunga relazione di Bova con Rocio Munoz Morales, dall’altro la chiusura del rapporto di Arnera con Andrea Pisani. Quest’ultimo, in più occasioni, non ha nascosto il proprio sconforto per come è terminata la storia, lasciando trapelare qualche frecciatina. La più nota è legata alla sua partecipazione a Le Iene, dove alcune battute "scherzose" non sarebbero state accolte con entusiasmo dall’attrice. Le voci che filtrano parlano di :"Lei che ha reagito malissimo". E ancora, si racconta che non ne possa più di quelle che definisce "frecciatine" continue. Eppure, il parere esterno prosegue, la risposta di Raoul e Beatrice è arrivata chiaramente. Si conoscono da anni, ma la scintilla sarebbe scoccata solo la scorsa estate, per poi emergere pubblicamente in autunno. Oggi, alla luce delle nuove immagini, parlare di rottura appare impossibile. La complicità mostrata per le strade di Roma non può essere ignorata. Se sia una storia destinata a durare lo dirà il tempo, come sempre accade in queste vicende. Per ora, però, i fatti sembrano negare ogni possibile addio.

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