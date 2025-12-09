Raoul Bova, addio a Rocío e nuovo amore con Arnera: “Era finita da tempo, con Beatrice ci stiamo lavorando”
L'attore di Don Matteo ha parlato in una lunga intervista delle ultime vicende che lo hanno coinvolto. Dalla separazione choc alla nuova relazione con una collega di set.
Raoul Bova si è confessato in una lunga intervista al Corriere della Sera, in vista della sua partecipazione alla kermesse Atreju di Fratelli d’Italia. L’attore, che giovedì prossimo discuterà con Arianna Meloni e Francesca Barra di ‘web reputation’, ha anticipato alcuni commenti a proposito questi ultimi mesi complicati della sua vita. Per la prima volta, c’è stata l’ammissione della relazione in corso con Beatrice Arnera, mentre sull’ex Rocio Muñoz Morales Bova non ha fatto sconti. Ribadendo che in realtà il loro amore era finito da tempo. Ecco qui sotto tutti i dettagli.
Raoul Bova, la verità su Rocío e la ‘clausola’ del silenzio
Nell’intervista concessa al Corriere della Sera, Raoul Bova è tornato a parlare della vicenda social che lo ha travolto negli scorsi mesi. "È stata un’esperienza in parte traumatica", ha sottolineato, "certamente molto coinvolgente per la rabbia, il dolore e lo stupore. Quando succedono queste cose, ti senti improvvisamente come se fossi denudato in piazza, senza poter opporre resistenza". Il tema degli audio e della gogna mediatica verrà affrontato da Bova in dettaglio, in occasione della sua ospitata ad Atreju di giovedì prossimo. Ma intanto l’attore non si tira indietro e rivela altri particolari privati.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Ribadisce, ad esempio, che il rapporto con l’ex Rocío Muñoz Morales "come tanti hanno scritto e provato, era finito da molto tempo". Poi aggiunge: "Però nell’accordo di separazione ho voluto una clausola, che abbiamo firmato entrambi, in forza della quale nessuno di noi deve parlare della nostra storia né delle nostre figlie. Quindi mi scusi ma questo discorso finisce qui".
La conferma del nuovo amore con Beatrice Arnera
In quei mesi difficili, Bova dice di aver trovato sostegno in un nucleo ristretto di persone: i figli, l’ex moglie Chiara Giordano e l’ex suocera Annamaria Bernardini De Pace – che è anche il suo avvocato nella separazione da Rocío – oltre a un gruppo di amici che lo hanno aiutato a "sbollire la rabbia" e a non temere per la propria carriera.
E sul piano sentimentale, l’attore sembra avere le idee chiare. Dopo mesi di indiscrezioni e foto rubate, ha ammesso per la prima volta il legame con Beatrice Arnera, collega conosciuta sul set di "Buongiorno, mamma!" ed ex compagna del comico Andrea Pisani. E se lei ha deciso di mantenere un profilo basso (almeno per ora) Bova ha risposto ai giornalisti con prudenza ma senza smentire: "Ci stiamo lavorando". Segno che la relazione prosegue a gonfie vele. E i mesi terribili di accuse e tradimenti sembrano ormai alle spalle.
Potrebbe interessarti anche
Raoul Bova, prove d’amore con Beatrice Arnera: la passeggiata a Roma e i rumor sulla nuova coppia
L'attore è stato paparazzato nella capitale in compagnia della collega. Sarebbero st...
Don Matteo, Raoul Bova con Beatrice Arnera sul set: il gesto (inaspettato) della troupe
Raoul Bova accoglie Beatrice Arnera sul set di Don Matteo: la coppia felice tra sorr...
Rocío Muñoz Morales, nuovo amore all’orizzonte dopo Bova. Chi è il manager che l’ha stregata
L'ex dell'attore sarebbe stata avvistata in dolce compagnia alla presentazione del s...
Raoul Bova e Beatrice Arnera sempre più vicini: le nuove foto non lasciano dubbi (c’entra Don Matteo)
I due attori, colleghi sul set di ‘Buongiorno, mamma!’, sono stati nuovamente papara...
Raoul Bova, accordo lampo dopo la separazione: l’affido dei figli, la casa e l’assegno “molto corposo” a Rocío
Dopo lo scandalo delle chat con Martina Ceretti l’attore e l’ex compagna starebbero ...
Andrea Pisani, stoccata a Raoul Bova dopo le foto con Beatrice Arnera: il dissing che divide il web
Il comico dei PanPers ha pubblicato un video social, spoiler della prossima stagione...
Andrea Pisani, la confessione choc su Raoul Bova e le lacrime per Beatrice Arnera. Cosa ha detto
Il comico del duo PanPers ha rilasciato un'intervista molto personale nel podcast di...
Beatrice Arnera rompe il silenzio e attacca l’ex Pisani: "Non parlo per proteggere mia figlia”
L'attrice è intervenuta via social dopo l'intervista rilasciata a "Passa dal Basemen...