Raoul Bova, accordo lampo dopo la separazione: l’affido dei figli, la casa e l’assegno “molto corposo” a Rocío
Dopo lo scandalo delle chat con Martina Ceretti l’attore e l’ex compagna starebbero per raggiungere l’intesa: rimane la quota per il “danno d’immagine”
Stanno per scorrere ufficialmente i titoli di coda sulla storia d’amore tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales. Dopo lo scandalo delle chat con Martina Ceretti che ha fatto chiacchierare il mondo del gossip per tutta l’estate, infatti, l’attore avrebbe raggiunto un accordo di separazione ‘lampo’ con l’ormai ex compagna. Definiti l’affido dei figli, l’assegnazione della casa e l’assegno mantenimento; scopriamo cosa succederà e tutti i dettagli.
Raoul Bova- Rocío Muñoz Morales, arriva l’accordo di separazione
Lo scorso luglio Fabrizio Corona diffondeva le chat e i messaggi audio tra Raoul Bova e Martina Ceretti, dando il via a un vero e proprio scandalo che avrebbe infiammato il mondo della cronaca rosa per l’intera estate. Poi la vicenda di spostò in tribunale, con l’inchiesta della Procura di Roma per tentata estorsione ai danni di Bova proprio per gli audio ‘rubati’. La battaglia si è fatta legale anche per Rocío Muñoz Morales, che ha dovuto raggiungere un’intesa con l’ormai ex compagno dopo la rottura. Stando a quanto rivelato dal settimanale Oggi, i due sarebbero già vicini a firmare un accordo di separazione consensuale, arrivato in tempi brevissimi tra l’avvocato Antonio Conte per Rocío e l’avvocato David Leggi per Raoul. Nonostante inizialmente si parlò di tensione alle stelle, infatti, le incomprensioni si sarebbero placate dopo lo scandalo, come aveva già spiegato la stessa attrice spagnola ("Succedono così tante cose brutte nella vita che finché uno può deve volersi bene soprattutto per i bambini") e i due si sono anche rivisti in occasione del settimo compleanno della figlia Alma.
Cosa succederà: i figli, la casa e l’assegno di mantenimento
L’accordo di separazione tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales è dunque all’orizzonte e potrebbe arrivare già entro metà novembre. Secondo quanto riportato dal magazine Oggi, tra i punti chiave dell’accordo ci sarebbero: l’affido delle figlie (Luna e Alma), l’assegnazione della casa e un assegno di mantenimento. L’affido sarà condiviso e le figlie continueranno a vivere con la mamma, la casa andrà a Rocío e, soprattutto, l’assegno di mantenimento sarà "molto corposo". Nella cifra – si legge sul settimanale – rientrerà anche la famosa ‘indennità’ dopo tutto quello che è successo, vale a dire "una quota che ripari il danno d’immagine e la sofferenza morale subiti dall’attrice spagnola".
