Ranucci e Rai di nuovo ai ferri corti: tensioni sul caso Nordio, il richiamo (e la reazione del conduttore di Report) La tv di Stato ha inviato una lettera di richiamo al giornalista per le sue parole sul ministro della Giustizia da Bianca Berlinguer a È Sempre Cartabianca

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Nuove tensioni tra Sigfrido Ranucci e la Rai. Dopo il ‘caso’ ospitate e varie frecciate degli ultimi mesi, infatti, sembra che tra il conduttore di Report e viale Mazzini il clima sia ancora tutt’altro che disteso. Il motivo? Le dichiarazioni di Ranucci sul ministro della Giustizia Carlo Nordio a È sempre Cartabianca non sarebbero state affatto gradite dalla tv di Stato, che ha subito inviato una lettera di richiamo al giornalista. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Sigfrido Ranucci, la lettera di richiamo della Rai: perchè

La tensione tra la Rai e Sigfrido Ranucci ha raggiunto un nuovo picco critico. Come riportato da Ansa, infatti, i vertici di viale Mazzini hanno deciso di inviare un richiamo formale al conduttore di Report, contestandogli duramente le affermazioni rilasciate durante l’ospitata di ieri a È sempre Cartabianca, da Bianca Berlinguer su Rete4. Al centro della disputa ci sono le parole rivolte dal giornalista nei confronti del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio ("Una nostra fonte avrebbe visto il ministro Nordio nel ranch di Cipriani in Uruguay a marzo. Se fosse vero, è una notizia. Stiamo verificando" ha svelato Ranucci facendo riferimento al ‘caso’ della grazia a Nicole Minetti) che l’azienda ha giudicato lesive e non in linea con i doveri di equilibrio e correttezza richiesti a un dipendente del servizio pubblico.

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Le conseguenze non saranno solo disciplinari: la Rai ha infatti annunciato lo stop alla tutela legale per Ranucci in merito a questa specifica vicenda. Qualora il Ministro o altri soggetti citati decidessero di procedere per vie legali, dunque, il giornalista dovrà farsi carico personalmente della propria difesa. L’episodio si inserisce in un clima tutt’altro che disteso tra la redazione di Report e la tv di Stato, anche e soprattutto considerato che proprio le ospitate di Ranucci su altre reti sono state al centro delle ultime tensioni.

La replica di Ranucci e il possibile addio a viale Mazzini: cosa succederà

La reazione di Sigfrido Ranucci, ovviamente, non si è fatta attendere ed è arrivata sui social. "Prendo atto di quanto riporta l’ Ansa" ha commentato il conduttore di Report, aggiungendo una piccola frecciata tutt’altro che velata nei confronti dei vertici Rai: "che da ottima agenzia ha avuto la notizia prima che mi venisse comunicata personalmente la decisione dell’azienda". Si tratta – come detto – dell’ennesimo episodio ad alta tensione tra le parti e, inevitabilmente, si intensificano le voci di un possibile addio del giornalista al termine di questa stagione televisiva al timone della prima serata della domenica di Rai 3. Stando ad alcuni rumor, alla finestra ci sarebbe La7, che corteggerebbe Ranucci già da tempo.

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