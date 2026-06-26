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Ransom Canyon 2 è un rodeo di segreti: moglie nascosta, nuovo amore e Thomas Rhett a sorpresa. Netflix ‘strizza l’occhio’ ai fan

Netflix pubblica il trailer della seconda stagione della serie e scatena l'attesa: amori intrecciati, verità nascoste e un concerto che potrebbe cambiare tutto.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Due minuti di trailer e già si sente l’odore di polvere e bugie. Ransom Canyon torna su Netflix il 23 luglio 2026 con una seconda stagione che stravolge equilibri, presenta volti nuovi e riapre ferite che sembravano chiuse. Ma non solo: tra un concerto a sorpresa, un matrimonio con un che di strano e una Quinn dinanzi a una scelta impossibile, la serie western di Jodi Thomas va oltre ogni aspettativa e alza la posta in gioco. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Ransom Canyon 2, il trailer della seconda stagione è un mix di emozioni incontrollabili

Il trailer della seconda stagione di Ransom Canyon, pubblicato da Netflix, anticipa il ritorno della serie western tratta dai romanzi di Jodi Thomas, con uscita prevista il 23 luglio 2026. Le nuove immagini mostrano una cittadina texana segnata da profondi cambiamenti: le famiglie di allevatori sono in crisi, le relazioni si intrecciano e il futuro di una comunità legata alla terra appare sempre più incerto. La clip si concentra soprattutto sulle vicende sentimentali e sui conflitti tra i personaggi principali. Quinn (Minka Kelly) è divisa tra il legame con Staten (Josh Duhamel) e il nuovo interesse amoroso Oliver (Ben Robson), mentre anche Staten cerca di riconquistarla dopo la separazione. Parallelamente, emergono altre storyline: Yancy Gray (Jack Schumacher) è coinvolto in tensioni legate al suo matrimonio con Syd, Ellie Estevez (Marianly Tejada) vive una relazione complicata, e Lauren Brigman (Lizzy Greene) affronta le conseguenze di un infortunio che ha cambiato il suo futuro.

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Il video alterna scene romantiche, momenti drammatici e paesaggi del Texas Hill Country, ed evidenzia il contrasto tra la bellezza del luogo e le difficoltà dei suoi abitanti. Al centro c’è il tema dell’amore e delle scelte personali, con dialoghi che evidenziano quanto sia difficile trovare un equilibrio tra passato, presente e desideri futuri.

Ransom Canyon 2, la trama e il cast della seconda stagione in arrivo su Netflix

Stando alla sinossi, Ransom Canyon 2, ambientata nei paesaggi del Texas, riprende le vicende familiari intrecciate tra amore, eredità e rivalità sei mesi dopo gli eventi iniziali. Staten Kirkland (Josh Duhamel), escluso dalla gestione del Double K Ranch, tenta di riconquistare il controllo del ranch di famiglia. Parallelamente, Quinn O’Grady (Minka Kelly) si trova divisa tra la vita più tranquilla in Texas e le opportunità offerte da New York, dovendo scegliere quale direzione dare alla propria vita. Nel cast, oltre a Duhamel e Kelly, vedremo anche:

  • Jack Schumacher – Yancy Grey
  • Marianly Tejada – Ellie Estevez
  • Lizzy Greene – Lauren Brigman
  • Garrett Wareing – Lucas Russell
  • Tatanka Means – Jake Longbow
  • Brett Cullen – Senatore Samuel Kirkland
  • Justin Johnson Cortez – Kai
  • Philip Winchester – Sceriffo Brigman
  • Niko Guardado – Tim O’Grady
  • Casey W. Johnson – Kit Russell

Non tornano Eoin Macken e Andrew Liner, mentre Casey W. Johnson viene promosso a personaggio fisso nel ruolo di Kit Russell, figura centrale legata al mistero della prima stagione. Tra le novità del cast arrivano Patricia Clarkson, Ben Robson, Heidi Engerman e Steve Howey, che interpretano rispettivamente la madre di Quinn, un nuovo possibile interesse amoroso per lei, la moglie di Yancy e Levi, fratellastro di Staten.

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