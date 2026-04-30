Ransom Canyon 2, la guerra per il ranch continua nella seconda stagione: amori spezzati e segreti pronti a esplodere su Netflix Ransom Canyon 2, la seconda stagione arriva su Netflix tra passioni e segreti: quando esce e cosa succede ai protagonisti del ranch più tormentato di sempre.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Solo pochi mesi fa Netflix ha annunciato il rinnovo Ransom Canyon per una seconda stagione, e adesso, il giorno in cui la vedremo in streaming è vicino. La serie, che unisce western moderno e romance, ha conquistato il pubblico grazie alle ambientazioni texane e alle complesse relazioni tra i personaggi. La stagione 2 arriverà in estate con i suoi otto episodi. Di seguito, tutti i dettagli.

Ransom Canyon 2, quando esce la seconda stagione della serie Netflix: il giorno da ricordare

La seconda stagione di Ransom Canyon arriverà su Netflix il 23 luglio 2026 e sarà composta da otto episodi. La serie western, tratta dai romanzi di Jodi Thomas, riprende sei mesi dopo la prima stagione. Staten Kirkland (Josh Duhamel) cerca di riconquistare il controllo del Double K Ranch dopo essere stato estromesso dal ruolo di amministratore, mentre Quinn O’Grady (Minka Kelly) si trova divisa tra la possibilità di una carriera a New York e il legame con la sua città natale e con Staten. La loro relazione, già complicata, continua quindi a essere al centro della storia.

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Tra le new entry vi sono Patricia Clarkson nei panni della madre di Quinn, Steve Howey come fratellastro di Staten e Heidi Engerman nel ruolo della misteriosa moglie di Yancy Grey, oltre a Ben Robson. Tornano invece molti membri del cast originale:

Lizzy Greene

Garrett Wareing

Jack Schumacher

Marianly Tejad

Casey W. Johnson

Tatanka Means

Justin Johnson Cortez

Philip Winchester

Jennifer Ens

Brett Cullen

Niko Guardado

Ransom Canyon, com’è finita la prima stagione della serie

Il finale della prima stagione di Ransom Canyon (episodio 10, "Maybe It’s Time Yancy Grey Dies Too") chiudendo la storia con diversi colpi di scena e molte situazioni irrisolte. Dopo la morte di Cap Fuller, i personaggi affrontano scelte difficili: Ellie non sposa più Yancy dopo la comparsa di una donna che dice di essere sua moglie, mentre Lucas riesce a riconquistare Lauren nonostante i loro problemi. Quinn e Staten finalmente si mettono insieme, ma lui si allontana di nuovo, lasciando la loro relazione in sospeso. Sul fronte più drammatico, Margaret viene arrestata per la morte di Randall Kirkland, rivelando un coinvolgimento più complesso nell’incidente insieme a Kit e ad altri personaggi.

Anche Kit finisce nei guai per aver cercato di coprire la verità. Yancy, invece, rompe con Davis e rifiuta di vendere il ranch, ma il suo passato e la sua identità restano misteriosi. Nel complesso, il finale ha lasciato molte domande aperte che potrebbero trovare risposte nella seconda stagione.

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