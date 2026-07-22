Ransom Canyon 2, Staten pronto a tutto pur di riprendere il controllo: quando esce su Netflix e la trama della seconda stagione della serie tv
Netflix riaccende i riflettori sulla lotta per il controllo dei terreni tra cowboy e latifondisti: ecco tutto ciò che sappiamo a riguardo
Netflix cavalca, è proprio il caso di dirlo, l’ondata di febbre da cowboy con la stagione 2 di Ransom Canyon, successo tratto dai bestseller di Jodi Thomas. La soap-thriller ad alta quota, che ruota attorno a tre dinastie di proprietari terrieri pronte a tutto pur di dominare la valle, sta per tornare. Tra faide di potere e passionali colpi di fulmine la serie promette di stupire con i nuovi episodi: ecco tutto ciò che sappiamo su Ransom Canyon 2 e quando esce in streaming su Netflix.
Ransom Canyon 2: cosa sappiamo sulla trama della nuova stagione della serie Netflix
Stando alle varie anticipazioni e ai rumors, nella stagione 2 di Ransom Canyon avremo un salto temporale di 6 mesi. Da un lato troviamo l’affascinante allevatore Staten, pronto a tutto pur di riprendersi il controllo del Double K Ranch dopo essere stato fatto fuori dalla sua stessa famiglia. Dall’altro c’è Quinn, la musicista divisa tra il richiamo delle luci di New York e le radici di quella piccola città da cui aveva cercato di fuggire. I due sono destinati a trovarsi o a perdersi una volta per tutte?
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Il cast di Ransom Canyon 2 e quando esce
Tra new entry e conferme, il cast della stagione 2 di Ransom Canyon si preannuncia davvero esplosivo. Ritroveremo nei rispettivi ruoli Minka Kelly, Josh Duhamel, Lizzy Greene, Garrett Wareing, Casey W. Johnson, Jack Schumacher, Brett Cullen e Tatanka Means. A essi si aggiungeranno Patricia Clarkson, Ben Robson, Heidi Grace Engerman e Steve Howey, questi due nei panni di Sidney, un personaggio che promette di portare freschezza e qualche dramma adolescenziale in città, e il carismatico Levi. Nel corso della stagione vedremo anche due delle più grandi star della musica country americana, Thomas Rhett e Jordan Davis, in un cammeo nei panni di loro stessi.
A completare questo cast incredibile rivedremo anche Marianly Tejada (Ellie), Philip Winchester (lo sceriffo Dan Brigman), Justin Johnson Cortez (Kai), Kenneth Miller (Freddie) e Lauren Glazier (Angie). La stagione 2 di Ransom Canyon promette veramente scintille, tra new entry pronte a rimescolare le carte nel saloon, amori tormentati e una quantità decisamente generosa di cowboy veramente affascinanti. Ma non preoccupatevi, perchè l’attesa è praticamente conclusa: la stagione 2 di Ransom Canyon, infatti, arriverà integralmente su Netflix a partire da domani, 23 luglio 2026, pronta per essere bingewatchata da tutti gli appassionati. Per ogni ulteriore novità, non dovete fare altro che rimanere sintonizzati su queste pagine per non perdervi nessun aggiornamento.
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