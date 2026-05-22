Cannes 2026, standing ovation da record per Rami Malek: "Ho pensato di non farcela, ma Freddie Mercury..." Alla kermesse francese l'attore riceve un lunghissimo applauso per The Man I Love, il nuovo film di Ira Sachs presentato in concorso

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

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Quasi dieci minuti di standing ovation al termine della proiezione di The Man I Love, nuovo film di Ira Sachs, per Rami Malek al Festival del cinema di Cannes 2026. "Freddie Mercury mi ha insegnato ad affrontare la paura", ha affermato, evidentemente commosso e sull’orlo delle lacrime. Il film, nel cui cast troviamo anche anche Rebecca Hall, Tom Sturridge, Ebon Moss-Bachrach, Luther Ford, Ben Green e Dennis Courtis, uscirà prossimamente nelle sale italiane distribuito da Be Water Film.

Rami Malek a Cannes con The Man I Love: standing ovation da quasi 10 minuti

"Quando ho letto la sceneggiatura la prima volta ho pensato di non farcela. Avevo paura. Ma se c’è una cosa che Freddie Mercury mi ha insegnato è affrontare la paura. Ira mi ha dato fiducia e ho sentito di dovermi spingere oltre", ha rivelato l’attore, vincitore del premio Oscar al miglior attore protagonista proprio per la sua straordinaria performance in Bohemian Rhapsody. Ambientato nella New York di fine anni ’80, The Man I Love segue Jimmy George, performer della scena downtown che, pur convivendo con l’AIDS, continua a vivere attraverso l’arte, il desiderio, gli affetti e la propria comunità creativa.

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"Questo film parla della vita", ha dichiarato Malek durante la conferenza stampa ufficiale del film. "Jimmy condivide il dolore, l’intimità, l’amore e l’amicizia, ma soprattutto continua a creare. La creatività diventa una forma assoluta di sopravvivenza".

Un film scritto nell’arco di quindici anni

Il regista, Ira Sachs, ha rivelato alcuni interessanti retroscena della produzione di The Man I Love, tra cui la sua lunghissima gestazione. Il progetto nasce, infatti, da un lavoro di scrittura sviluppato insieme a Mauricio Zacharias nell’arco di quindici anni: "Volevamo raccontare un periodo molto oscuro, segnato dalla perdita e dal dolore, ma anche da un incredibile spirito collettivo, pieno di energia, creatività e desiderio di vivere", ha raccontato Sachs.

"Era importante per noi realizzare un film ambientato nel passato ma capace di parlare profondamente anche del presente", ha aggiunto il regista. "Nel film c’è rabbia per ciò che è accaduto, ma anche una straordinaria energia vitale. Abbiamo voluto raccontare una comunità: ogni volto nel film porta con sé una storia". Un cast importante per The Man I Love, che non solo coinvolge Rami Malek, ma vanta anche Rebecca Hall, Tom Sturridge, Ebon Moss-Bachrach, Luther Ford, Ben Green e Dennis Courtis. L’uscita italiana non è ancora stata comunicata, quindi rimanete sintonizzati su queste pagine per tutte le informazioni future.

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