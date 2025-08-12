Rambo, 'scelto' l'erede di Sylvester Stallone per il film prequel: è Noah Centineo, la star di Netflix Il film prequel di Rambo si farà ed è già stato scelto l'attore che interpreterà un giovane Sylvester Stallone: si tratta di una star di Hollywood e Netflix

Secondo alcune indiscrezioni, l’attore Noah Centineo sarebbe in trattative per interpretare una versione giovane di John Rambo in un film prequel dal titolo omonimo. Stiamo parlando del ruolo che è stato reso celebre da Sylvester Stallone in una serie di film d’azione poi diventata un vero e proprio cult.

Noah Centineo è il nuovo John Rambo: Sylvester Stallone ci sarà nel prequel?

Le riprese del progetto, che vedrà l’attore 29enne vestire i panni del leggendario veterano di guerra, dovrebbero iniziare in Thailandia entro la fine dell’anno. Il film è scritto da Rory Haines e Sohrab Noshirvani, alla regia dovrebbe esserci Jalmari Helander, che ha recentemente firmato Sisu. Al momento, sembra che Sylvester Stallone non sarà coinvolto direttamente nella produzione del prequel, ma sarebbe a conoscenza della partecipazione di Centineo.

Noah Centineo, noto per la serie di film comici-romantici Tutte le volte che ho scritto ti amo, ha recentemente recitato nella serie Netflix The Recruit, cancellata dopo due stagioni. In occasione della première del suo film Warfare, l’attore ha commentato la cancellazione, affermando di essere orgoglioso della serie e grato al pubblico. Nel film Warfare di Alex Garland, Centineo interpreta un artigliere in una realistica ricostruzione di una battaglia della guerra in Iraq.

Sylvester Stallone tra successi e flop: gli ultimi lavori dell’attore

Sylvester Stallone ha interpretato il personaggio di Rambo in cinque film. Il primo film è basato sul romanzo del 1972 di David Morrell Rambo, che racconta la storia di veterano problematico della guerra del Vietnam ed ex soldato delle forze speciali dell’esercito americano, esperto di armi e del combattimento corpo a corpo. L’ultimo film della saga è Rambo: Last Blood del 2019. Di recente, l’attore è apparso nel thriller d’azione Alarum, un film stroncato dalla critica con uno 0% di recensioni positive su Rotten Tomatoes. Il film ha quindi conquistato il triste primato per il punteggio più basso della sua cinquantennale carriera.

Per fare un paragone, il suo film con il punteggio più basso prima di Alarum è stato il thriller commedia del 2014 Reach Me, che ha totalizzato il 4%. Il sequel del 2018 Escape Plan 2: Hades si è fermato all’8% e il film drammatico Backtrace (2018) ha ottenuto invece il 9%.

Dove vedere in streaming i film di Rambo

I primi 4 film di Rambo sono disponibili in streaming su Rakuten TV e Apple TV+ a noleggio (è anche possibile acquistarli), mentre l’ultimo Rambo: Last Blood del 2019 è visibile anche su Prime Video, sempre a pagamento.

