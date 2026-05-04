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Ralph Fiennes tra arte e follia: è caos ‘geniale’ nella commedia che trasforma un acquisto d’arte in guerra tra amici

Ralph Fiennes guida un cast stellare nell’adattamento di Yasmina Reza: una commedia sull’arte moderna e un quadro bianco che mette in crisi un'amicizia.Un

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Un cast d’eccezione vede coinvolto un trio inaspettato per un nuovo film, il cui titolo è Art. Ralph Fiennes, Colin Farrell e Wagner Moura saranno i protagonisti di una commedia dai toni pungenti, al cui centro di tutto ci sarà l’amicizia e la personale percezione dell’arte. Se siamo riusciti a incuriosirvi, allora proseguite la lettura e scoprirete ulteriori informazioni.

Art, di cosa parla il nuovo film con Ralph Fiennes, Colin Farrell e Wagner Moura: la trama

Eh sì, è proprio così e non avete letto male. E’ in programma la realizzazione di un nuovo film, Art, che unisce un cast di alto livello, composto da Ralph Fiennes, Colin Farrell e Wagner Moura, tutti attori già nominati all’Oscar. Si tratta dell’adattamento in lingua inglese della celebre commedia teatrale di Yasmina Reza, centrata sui temi dell’arte e dell’amicizia. La storia segue tre amici di lunga data – Serge, Marc e Yvan – la cui relazione entra in crisi quando Serge acquista un costoso dipinto completamente bianco. Il gesto scatena un acceso confronto con Marc su cosa possa essere considerato "arte", mentre Yvan tenta invano di mediare tra i due, finendo per complicare ulteriormente la situazione.

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Alla regia c’è il cineasta brasiliano già candidato all’Oscar per City of God e I due papi, mentre la sceneggiatura è firmata da Christopher Hampton, premio Oscar per The Father. La produzione è affidata a Charles Finch e Tracy Seaward, con Patrick Wachsberger coinvolto nel lancio delle vendite a Cannes. La pièce originale, debuttata a Parigi nel 1994, ha avuto grande successo internazionale ed è stata messa in scena a Londra, Broadway e Sydney, attirando numerosi attori famosi. Il progetto cinematografico è in sviluppo da anni e riunisce il regista con Fiennes, Farrell e Moura dopo precedenti collaborazioni.

Ralph Fiennes e Colin Farrell insieme in In Bruges – La Coscienza dell’Assassino

Fiennes e Farrell hanno recitato insieme già in un film, In Bruges – La Coscienza dell’Assassino (2008) diretto da Martin McDonagh. Ray (Farrell) e Ken (Brendan Gleeson), due sicari irlandesi, vengono mandati dal loro capo Harry (Fiennes) a Bruges dopo un lavoro finito male, con l’ordine di restare nascosti in attesa di nuove istruzioni. Mentre Ken apprezza la tranquilla e suggestiva città belga, Ray è tormentato dai sensi di colpa e fatica ad adattarsi. Durante l’attesa incontrano diversi personaggi eccentrici e la situazione diventa sempre più strana e tesa. Quando finalmente arriva la chiamata del loro capo, la loro permanenza si trasforma in una pericolosa prova di sopravvivenza.

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