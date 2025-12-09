Trova nel Magazine
Da TikTok a RaiPlay: intervista a Martina Socrate, l'astro nascente della Gen Z

Il suo podcast sul sesso si chiama Gen Zex, mentre su RaiPlay la troviamo con SkillZ a spiegarci come sarà il futuro nel mondo digitale: la nostra intervista.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Martina Socrate è una giovanissima creator che ha saputo ritagliarsi il suo posto al sole sui social, e non solo. Da un podcast (Gen ZeX) in cui racconta tutte le sfumature del sesso e delle relazioni, anche e soprattutto con l’aiuto di esperti, al programma SkillZ disponibile su RaiPlay dove si parla di futuro digitale e di nuove frontiere lavorative.

Le abbiamo chiesto come sono nati i suoi progetti, cosa ne pensa dell’educazione sessuale e affettiva nelle scuole e quali saranno i mestieri su cui puntare nel futuro. Trovate tutto nel Video!

