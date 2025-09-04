Su RaiPlay un gioiello di amicizia e fragilità al femminile: la sorprendente prova di Valeria Bruni Tedeschi
Il film diretto da Paolo Virzì e campione d'incassi, è un mix di leggerezza e profondità. Al centro, la travolgente storia di due donne dal passato complicato
Nel vastissimo catalogo di RaiPlay si nasconde spesso qualche gioiello della nostra cinematografia che merita davvero di essere riscoperto. Uno di questi è senza dubbio "La pazza gioia", film di Paolo Virzì entrato di diritto tra i grandi classici del nostro cinema recente, trainato da una straordinaria Valeria Bruni Tedeschi e da una storia che alterna commozione, ironia e denuncia sociale. Se siete in cerca di una pellicola profonda ma capace anche di regalare emozioni sincere e luminose, questa è la visione perfetta per una serata d’autore davanti allo schermo. Ecco i dettagli.
La trama de La pazza gioia in streaming su RaiPlay
La pazza gioia, film uscito nel 2016 e diretto dalla mano inconfondibile di Virzì, porta al centro dello schermo il tema della salute mentale attraverso la vicenda di due donne indimenticabili. Beatrice Morandini Valdirana, interpretata da una magnetica Valeria Bruni Tedeschi, è una "chiacchierona dal passato aristocratico" che vive in una sontuosa clinica per donne afflitte da disturbi psichici. Al suo fianco c’è Donatella (Micaela Ramazzotti), giovane donna dal misterioso passato e apparentemente fragile, ma dotata di un’intensità tutta sua.
La loro fuga, rocambolesca e poetica, dalle mura della struttura psichiatrica diventa il pretesto per una road movie al femminile in cui si intrecciano speranza, rabbia, scoperte reciproche e tenerezza. Il film affronta con delicatezza la questione dell’emarginazione, ma lo fa puntando esclusivamente sulla forza dell’empatia: ogni spettatore può riconoscersi nelle fragilità, nelle risate e nelle lacrime che le due protagoniste spargono lungo il percorso.
Un ‘classico moderno’ con Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti
"La pazza gioia" ha avuto un enorme successo di pubblico e di critica: cinque Nastri d’Argento, cinque David di Donatello e un posto fisso nel cuore degli spettatori che amano il cinema che sa far riflettere con leggerezza. A colpire non è solo la regia, ma il livello di recitazione di Bruni Tedeschi e Ramazzotti, capaci di passare dal dramma alla commedia in poche scene, restituendo autenticità e una miscela perfetta di dolcezza e follia.
Dove vedere La pazza gioia in streaming
Oggi il film è disponibile su RaiPlay, pronto per essere (ri)visto gratuitamente da chiunque abbia voglia di lasciarsi trasportare da una storia profonda e delicatamente umana. "La pazza gioia" è insomma una tappa irrinunciabile per chi ama il cinema italiano d’autore e cerca nell’intrattenimento un viaggio ricco di emozioni vere. Da mettere dritto in cima alla watchlist: le risate, le lacrime e il talento di Valeria Bruni Tedeschi promettono meraviglie!
