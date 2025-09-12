Trova nel Magazine
L'offerta di RaiPlay è da urlo: stanno arrivando tonnellate di film in esclusiva

Dalle biografie su Modugno e Peppino Di Capri alle pellicole con Edoardo Leo e Margherita Buy: tutti i film da non perdere in streaming.

Settembre si tinge di cinema su RaiPlay: tra i nuovi arrivi, film ricchi di emozione, biografie intense e drammi da brivido. C’è ‘Volare‘, la commedia seducente con Margherita Buy, ‘Folle Ossessione‘, ‘The Queen – La regina‘, interpretato da Helen Mirren, oppure ‘Finale a sorpresa‘ (Official Competition).

Ma anche ‘Mia‘, drama intenso con Edoardo Leo, ‘La ragazza della palude’, ‘(Im)perfetta‘, cortometraggio premio Venezia 2025, e tante biografie come ‘Champagne – Peppino di Capri‘ e ‘Volare – La grande storia di Domenico Modugno‘. I titoli sono tantissimi e per tutti i gusti, ma se volete scoprirli tutto guardate il Video!

