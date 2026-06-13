RaiPlay e le sue gemme nascoste: 3 film gratis in streaming che dovete assolutamente vedere nel weekend Sulla piattaforma streaming della TV di Stato si nascondono delle perle che vanno assolutamente viste, soprattutto se non si spende niente per farlo

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Quante volte vi siete seduti davanti alla tv e avete iniziato a scrollare i vari cataloghi degli ormai numerosissimi servizi di streaming disponibili, per poi finire a scegliere per l’ennesima volta un film o una serie tv che avevate già visto mille altre volte? Per risolvere questo fastidioso problema vi veniamo in soccorso noi, suggerendovi 3 grandi film del cinema italiano disponibili gratis in streaming su RaiPlay e che dovete assolutamente recuperare.

Le perle di RaiPlay: 3 grandi film del cinema italiano da vedere gratis in streaming

Il primo re

L’epica rivisitazione del mito dietro alla fondazione di Roma da parte di Romolo e Remo. Girato da Matteo Rovere, vanta nel cast Alessandro Borghi nei panni di Remo e Alessio Lapice in quelli di Romolo. Completano Fabrizio Rongione, Massimiliano Rossi, Tania Garribba. La particolarità principale è quella di essere stato recitato in protolatino.

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Due fratelli, soli, nell’uno la forza dell’altro, in un mondo antico e ostile sfideranno il volere implacabile degli Dei. Dal loro sangue nascerà una città, Roma, il più grande impero che la Storia ricordi. Un legame fortissimo, destinato a diventare leggenda. David di Donatello per il migliore autore della fotografia, per il miglior produttore e per il miglior suono nell’edizione 2020 del premio.

Ella & John

Nonostante il cast internazionale, composto dai premi Oscar Helen Mirren e Donald Sutherland, è una produzione italiana per la regia di Paolo Virzì. Struggente dramma con al centro la malattia di Alzheimer e come essa finisca per impattare la vita di chi sta accanto a chi ne soffre, ha ricevuto una candidatura ai Nastri d’Argento, una ai David di Donatello e una ai Golden Globes. Completano il cast Kirsty Mitchell, Christian McKay, Dana Ivey e Janel Moloney.

Una mattina d’estate, per sfuggire ad un destino di cure mediche che li separerebbe per sempre, Ella e John sorprendono i figli ormai adulti e invadenti e, a bordo del Leisure Seeker, il loro anacronistico camper, compagno di mille viaggi, si scaraventano avventurosamente giù per la Old Route 1, destinazione Key West. John è svanito e smemorato ma forte, Ella è acciaccata e fragile ma lucidissima. Il loro sarà un viaggio pieno di sorprese.

Qui rido io

Toni Servillo in tutta la sua grandezza, per la regia di Mario Martone, affiancato da Maria Nazionale, Cristiana Dell’Anna, Antonia Truppo, Paolo Pierobon, Eduardo Scarpetta, Lino Musella e Roberto De Francesco. 2 Nastri d’Argento a fronte di 10 candidature e altrettanti David di Donatello su ben 14 nomination.

Servillo è Eduardo Scarpetta, storico attore, commediografo e capocomico della Napoli della Belle Époque, campione del botteghino e padre di Titina, Eduardo e Peppino De Filippo. Tra una sfogliatella e una scappatella, Scarpetta crea il moderno teatro napoletano e una famiglia allargata, un magnifico intreccio di energie e talento che cresce sul palcoscenico e incrementa nel talamo.

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