Raiplay dalla parte dei giovani: ecco i personaggi che stanno riscrivendo le regole del lavoro Raiplay è una piattaforma ricca di contenuti interessanti per il mondo teen, raccontati da personaggi del web e non solo amatissimi: ecco chi sono

Il mondo di Raiplay non è soltanto film, serie TV e programmi in prima serata per adulti. La piattaforma streaming è ricca di contenuti per bambini e ragazzi, e non stiamo parlando soltanto di cartoni animati e show come Il Collegio. Raiplay offre un vasto catalogo di contenuti di apprendimento e approfondimento per il mondo teen, e la cosa più interessante è che lo fa attraverso volti noti e amati da questa fascia d’età, sfruttando così un linguaggio giovane e attuale, consono al pubblico a cui si rivolge. Possiamo insomma parlare di veri e propri volti emergenti su Raiplay, che sono in realtà già famosi e seguiti sui social, dove il pubblico teen abbonda. Ne abbiamo selezionati cinque particolarmente seguiti e in rapida ascesa sia su Raiplay che sui social, che potrebbero diventare i volti televisivi del futuro.

Volti emergenti su Raiplay: 5 giovani talenti che piacciono ai giovani (e sfondano sui social)

Partiamo da Virginia Benzi, una giovane fisica, divulgatrice scientifica e scrittrice conosciuta sul web come "Quantum Girl", che conta oltre 350mila follower su Instagram. Su Raiplay conduce Generazione Q, una trasmissione in dieci episodi che racconta la fisica in modo divertente e interessante, e lo fa girando l’Italia e incontrando altri giovani creator e divulgatori scientifici. Virginia riesce a raccontare la scienza, e in particolare la fisica, con un linguaggio chiaro e giovanile ma mai banale o privo di tecnicismi, e questo, nel tempo, ha attirato tantissimi utenti del web, molti dei quali giovanissimi.

Ha ottenuto un programma tutto suo su Raiplay anche la 24enne Nicky Passarella, attrice, content creator, youtuber e modella che su Instagram conta oltre 760mila follower. Numeri non da poco, che ci fanno capire quanto questo volto giovane e in ascesa su web e TV sia amato dal pubblico, in particolare quello giovanissimo. Ma lavorare sui social, si sa, ha anche i suoi lati oscuri e negativi, con i quali Nicky ha dovuto già fare i conti più volte. È per questo motivo che in Quick Rules, il suo programma su Raiplay, la creator svela come gestire bulli e i rischi del web, spiegando un uso dei social consapevole e sicuro.

Tra i volti di Raiplay più influenti del momento c’è anche Martina Socrate, 26enne che conta su Instagram 258mila follower e che sulla piattaforma streaming conduce SkillZ – Competenze per il futuro, una trasmissione che mira a raccontare al pubblico giovane e non quali sono i lavori del futuro. Martina ha fatto del racconto il suo punto forte: lo fa sui social, attraverso story e post in cui racconta anche il suo privato; lo ha fatto col mezzo televisivo e lo fa anche in un podcast, Gen Zex, in cui parla di sesso con la Generazione Z. Impegnata, dunque, su più fronti, Martina Socrate si candida, ad oggi, ad essere uno dei volti del futuro.

Generazione Z, comicità e crisi climatica su Raiplay

È un periodo d’oro anche per Davide Calgaro. Molti conoscono il 25enne di Milano come comico: lo abbiamo visto e ascoltato nei suoi monologhi esilaranti sul palco di Zelig, ad esempio. In realtà, ha anche recitato in molti film, come Odio l’estate, con Aldo, Giovanni e Giacomo, o ancora nella produzione Netflix Sotto il sole di Riccione. Davide è però anche uno dei volti emergenti di Raiplay: al fianco di Sofia Viscardi, altro volto amatissimo dal pubblico giovane, conduce Dicono di noi, in cui si parla di Generazione Z e di tutti quei luoghi comuni (e non) su coloro che appartengono a questa fascia d’età.

Concludiamo con Sofia Pasotto, attivista per il clima e divulgatrice della crisi climatica che lavora prevalentemente sui social: Instagram (dove conta oltre 40mila follower) e TikTok. Di questo tema oggi tanto discusso, la 24enne ne parla anche su Raiplay, nella trasmissione Pianeta Sofia, sei episodi in giro per l’Italia in cui Sofia, ispirandosi alle storie di alcuni personaggi visionari, cerca soluzioni innovative per i problemi ambientali che la nostra epoca sta vivendo. Come Virginia Benzi, anche Sofia è dunque uno dei volti del futuro della divulgazione televisiva e social, apprezzata dal pubblico giovane per il suo linguaggio chiaro e senza fronzoli.

