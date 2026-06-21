RaiPlay presenta il grande cinema gratis: 3 film imperdibili in streaming da vedere assolutamente questo weekend La piattaforma streaming di RaiPlay offre al pubblico il grande cinema gratis: ecco tre film emozionanti da poter vedere questo fine settimana

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Se state cercando qualche film di qualità, emozionante e anche poco conosciuto, da vedere questo weekend, sappiate che RaiPlay offre una vasta scelta e anche completamente gratis.

Motivo per il quale vi consigliamo, in questo articolo, tre film imperdibili da vedere sulla piattaforma streaming gratuitamente e per tutti i gusti.

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Tre film da vedere gratis su Raiplay: Nina dei Lupi

Partiamo da Nina dei lupi, un film italiano, di genere fantasy-apocalittico, diretto da Antonio Pisu, che ha come protagonista il giovane talento tutto nostrano Sara Ciocca nei panni della protagonista, Nina. Ci troviamo in un mondo post-apocalittico tornato all’età della pietra a causa di una tempesta solare, e qui la giovane Nina cresce in un villaggio isolato. Quando una banda di spietati predoni conquista il paese, la ragazza scappa nei boschi. Lì, adottata da un branco di lupi, scoprirà una connessione magica con la natura che la spingerà a diventare la guida per liberare la sua gente.

Piccole cose come queste

Lasciamo l’Italia per un film internazionale, dal titolo Piccole cose come queste. Una pellicola che vede come protagonista il premio Oscar Cillian Murphy, qui scaraventato nell’Irlanda del 1985. L’attore veste i panni di un tranquillo commerciante di carbone che scopre per caso gli abusi subiti dalle ragazze rinchiuse nel convento del paese. Davanti al silenzio complice dell’intera comunità, l’uomo si troverà a vivere un profondo dilemma morale: voltarsi dall’altra parte per proteggere la propria famiglia o rischiare tutto per fare la cosa giusta.

Pane e Olio

Concludiamo non con un film, bensì con un cortometraggio che però vale assolutamente la pena vedere per ritrovare un inedito e toccante Bud Spencer. Parliamo di Pane e olio, disponibile in esclusiva in streaming su Raiplay, in cui una scrittrice di successo scopre di essere gravemente malata e decide di tornare nei luoghi della sua infanzia in Italia per trovare la pace. Qui si rifugia nei ricordi legati a Laris (Bud Spencer), un saggio contadino che le aveva insegnato ad amare le cose semplici della terra. Sarà proprio questo ritorno alle origini a darle la forza per affrontare il futuro. 24 minuti per una storia che tocca il cuore e l’anima, e fa scendere qualche lacrima.

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